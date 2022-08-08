被呃足6年　試婚同居第1晚先知「男友驚人秘密」　對望2秒即崩潰

一名女網友日前在Dcard發文，她開頭先是說明自己有一名交往6年的男友，2人近日已談婚論嫁，並正式開啟了試婚的同居生活。



然而，該名女網友卻在一起過夜的第1天拆穿了男友隱藏多年的秘密，儘管2人的感情不會因此受到影響，但她還是擔心傷害了男友的自尊心和心情。

竟被騙了足足6年 點圖放大閱讀原文全文：

+ 18

據了解，該名女網友以「交往6年都沒發現男友是禿頭」為題，掀起了網友們的關注。該名女網友表示，她今年28歲，因與男友論及婚嫁，所以在月初開始試婚同居， 沒想到原本十分期待的2人生活，卻因發現男友禿頭的秘密而變得尷尬。她接著說，男友從浴室走出來、拿下頭上的毛巾時，眼神變化突然從疑惑、震驚、壓抑，最後轉為沒事，而這個畫面也在她的腦海裡揮之不去。

後來，男友主動向該名女網友坦承，其實在開始交往的前2年，頭髮並無任何異狀， 在工作越來越忙碌之後，加上遠距離戀愛，壓力逐漸增加。當他發現自己落髮愈發嚴重時，還是靠同事提醒才得知，但礙於他也沒時間、沒心力治療，唯有每天戴上假髮繼續撐下去。

事件曝光後，該名女網友認為，儘管雙方的感情並不會因為禿頭而受到影響，但她還是想幫助男友走出自卑的心情，不讓男友的自尊心受傷。對此，網友們紛紛留言，「現在還不是一堆整形男女都結婚了，植髮不是什麼大問題啦」、「適度的鼓勵，陪他一起面對」、「去看醫生評估」、「剃光頭也不錯啊」。

同場加映｜結婚5年老公突然愛上「獨自去外家」 人妻返去打開門驚見呢一幕（點圖放大閱讀）：

+ 23

同場加映｜日美女竟係三寶媽 男友身份更驚人：唔知點面對我媽（點圖放大閱讀）：

+ 29

延伸閱讀：

家中沒小孩 成年人染疫、住院機率更高！專家揭真相：重症恐↑76％

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】