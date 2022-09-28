台美女記者瘋狂追問 惹怒受訪資深前輩爆紅 IG脫罩真面目曝光
撰文：聯合新聞網
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資深媒體人周玉蔻爆料，前中國小姐張淑娟過去跟蔣孝嚴有性關係，還聲稱有晶華飯店內部人員握有開房間的訂房記錄，張淑娟於26日上午與台北市議員王鴻薇共同現身，並於台北地檢署按鈴提告。
現場媒體聯訪時，周被旁邊一位女記者的問題激怒，直接揶揄說「妹妹妳長這麼漂亮，為什麼到現在還不清楚啊」，雖然她戴著口罩，卻遮掩不住那雙水汪汪的大眼睛，意外引起網友們討論，好奇到底長得多漂亮，甚至還被肉搜出IG。
點擊放大瀏覽該女記者訪問周玉蔻時的情況及脫下口罩後的照片：
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該名大眼妹為《東森新聞》女記者、兼任主播李利貞，今年27歲，政治大學新聞系畢業，平時主跑政治新聞。事後，她也被好友在IG標記「口罩依然遮不住妳的美麗」，李則轉發動態，表示：「我今早到底經歷了什麼？」
另外，李利貞IG限動也po說「一個早上好像過了一天」、「去年今日是黨主席選舉，以後9月26日是不是都該休假？」，並附上鳳梨、芒果和一把火的小圖示，似乎意指太旺、太忙了。
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張淑娟委屈控告周含沙射影，淚灑北檢離開之後，周又再度現身受訪，強調想道歉卻被王鴻薇阻擋，李利貞當時是問她說，是否覺得追查「晶華緋聞」會模糊北市選戰？結果引爆周的怒火反嗆她：「為什麼到現在還不清楚，妹妹？妳長這麼漂亮已經問10次了！我做過採訪主任，好好地教導妳好不好？」
李利貞的無罩正面照曝光後，不少網友也留言說「本來就漂亮，口罩加分加到爆表」、「鄰家女孩類型」、「我可以」、「想告白」，還有人稱讚說大眼睛看起來真的很萌，「一閃一閃亮晶晶」。
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