單靠顏值「打敗雞排妹」爆紅　台啦啦隊女神產後極速修身再成話題

撰文：中天快點TV
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前中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員粿粿（本名江瑋琳）於今年2月時宣布與男演員范姜彥豐結婚，並在今年8月22日時生下女兒「小粿醬」。

然而，經常在個人社群分享日常生活的粿粿，也於21日在IG分享自己產後1個月的近照。對此，照片也在曝光之後，引發網友討論留言。

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前中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員粿粿憑著甜美的臉蛋進而受到許多粉絲朋友的喜愛，後來也因為參與《全明星運動會》的節目錄製，進而提升自己的知名度，然而，粿粿在今年與男演員范姜彥豐結婚後，於8月22日時生下女兒「小粿醬」。

此外，粿粿在生產完之後，就待在月子中心坐月子，經常在個人社群分享日常生活的她，也在本月21日在IG貼出一系列自己的照片，並在文中向粉絲朋友們問候表示，好久不見，且透露，這一串照片是在月子中心外的停車場所拍攝，並且提及，自己覺得時間好快，因為22日就是小粿醬的滿月日了。

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此外，粿粿也在文中透露，自己現在每天洗澡時，都會低頭看一下自己的腳趾頭，同時也表示，會這麼做是因為自己已經很久沒看到自己的腳趾頭了。然而，透過粿粿所分享的照片也可以見到，她身穿1套奶茶色系穿搭，同時也可以從她曝光的照片見到，她身穿的短裙直接讓自己又細又白的雙腿嶄露無遺。

對此，貼文也在曝光之後，吸引許多網友前往留言按讚，同時也有許多網友留言表示，粿粿身材恢復根本百分百，就像是沒生過小孩一樣，也有不少網友提及，粿粿真的瘦好快，紛紛稱讚其還是一樣漂亮。

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