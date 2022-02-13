被前車倒車撞花氣死　下秒驚見女司機天使臉蛋心軟：寧願撞10次

中國海南街頭去年發生了一宗撞車事件，一名開著萬事得的女司機在倒車時，沒有注意到後方停放的車輛，與後車發生了碰撞。被撞的張姓男車主原本快被女三寶氣死，但下秒見到本尊從車上走下來時，整個人心都軟了，大呼「寧願被這位女司機撞10次」。



據《網易新聞》報導，張男原本只是停在車位上等人，沒想到前車倒車的時候把自己撞了，剛想下車發脾氣。這時，萬事得車門打開了，車上走下來一名妙齡女子，看到女司機的那一刻，張男大呼，感覺自己的心被撞了一下，寧願被這位女司機撞10次。原來這名女三寶，竟然是一名氣質出眾的正妹。

按圖看清女司機下車一刻！

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張男看到正妹後，態度立刻軟化。而且，正妹也誠懇道歉，並準備請保險公司走賠償程序。不過，張男發現車損的狀況並不嚴重，就建議正妹「私下解決」。

他解釋，如果走保險程序，第2年的保費會上漲很多。最後正妹女司機也同意私下解決，賠償了500元人民幣。後來，兩人當場互留聯繫方式。

張男把自己的遭遇發到了網上，很多網友笑虧，「如果自己遇到這名女司機，根本不會要500元的修車款。」還有一些網友說，「張男太幸運了，如果能得到馬自達女車主的聯絡方式，自己一分錢都不會要。」

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