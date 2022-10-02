文雀咁玩PS4！踩住手製條線當玩盪韆鞦　前後擺動萌樣意外療癒

果然鳥鳥都喜歡站在線上！近日社群平台Twitter流傳一段影片，內容是兩隻文雀站在遊戲機電線上，在主人的控制下有節奏的「前後擺動」，看起來就像是在盪韆鞦，乖巧模樣萌翻大批網友。



從Twitter用戶@toshivoice11上傳的影片中可以看到，兩隻鳥鳥就站在電動遊戲機的電線上，隨著主人的節奏悠悠擺動，一臉愜意的模樣彷彿在說「你玩你的遊戲呀，我盪我的韆鞦！」直接當成電線竿站立的模樣笑翻大批網友，直呼：「果然是鳥呀！」

【圖輯】點圖放大瀏覽看鳥鳥盪「遊戲機」鞦韆👇👇👇

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而這條影片其實早在2021年就已發布，當時在Twitter上引發熱議，累積超過200萬次觀看紀錄，最近再度流傳在網路上，許多網友看了紛紛留言表示：「怎麼你的遊戲機看起來比我的好玩？」、「太可愛啦！羨慕推主」、「鳥鳥看起來好乖呦」、「分不清楚鳥鳥比較好玩還是遊戲比較好玩。」

【同場加映】「神秘萌雀」現身家門 愛心網友「養住先」 內行人：晚上會後悔（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】