「星級女主持」憑一人之力毀咗成個婚禮　新娘數盡出事位個個攞命

一位剛結婚的女網友Ahriana在爆料公社發文抱怨：「ＸＸ娛樂（活動樂團演出／婚禮主持企劃）徐ＸＸ，主持人的表現真的非！常！精！彩！ 如果各位新娘心臟不夠大顆，建議看完我的經歷，再決定要不要中這個伏。」



「首先，我們談好的服務內容如下：婚禮主持（含企劃）；ＸＸ市區一場10000元（台幣，下同）；ＸＸ加收車馬費1000元；早上文定儀式+3000；早上證婚儀式+3000；音控人員+1500，合計：18500。」

「至於你給的優惠價格，你說不能透露我就不說了。但老實說，如果時間再來一次，就算你只算我500，甚至免費，打死都不願意再讓你出現在我們的婚禮上。」

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「從一開始收完錢簽完約之後，告知我們很快會去場勘還有跟訂席聯繫，把所有廠商聯繫方式給你就好，以後就是你統籌，因為是含企劃的。當時我們真的覺得你好可靠，只是沒想到付了錢之後就沒有下文了，說好的企劃遲遲沒譜，一直到前一個月覺得真的不行了，我們就開始自己聯絡各廠商自己排節目流程，婚禮前一周約你出來對流程，還差點被爽約。」

「再者，沒想到你說的場勘是婚禮當天啊？其實當時我們也就想說算了，畢竟身為新人真的很忙，不想浪費時間吵架，希望你只要把流程好好執行就好了，回想當天你還告訴我『交給我，我會處理好！』，沒想到這才是噩夢的開始……」

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「就在婚禮開始的前30分鐘，你一通電話上來告訴我：『酒店說音樂檔案全都不能用喔！』那都是最基本的mp3檔案，怎麼可能不能播？你只跟我說你試過了，就是不行。接著要我回去拿我的電腦？記得前幾天我跟你確認過，我是不是要帶我自己的電腦才不會有問題？你說：『建議你都帶USB去就好了，不然到時候出設備問題酒店會把責任推給你。』然後現在叫我想辦法回去拿電腦，在我在趕妝髮，進場的前30分鐘？然而你說完這個噩耗之後，就跟沒事人一樣在那邊等我拿電腦，不想辦法解決問題，還是我請朋友下去解決的，最後我的檔案根本沒問題呢！」

「再來，請問，我花1000塊請的音控人員呢？原來你有在做兼職啊？證婚儀式的時候，把離場的花瓣拿到進場撒就算了，牧師證婚的時候一直在牧師後面晃悠，你自拍的可愛模樣全場賓客都看見了，但是我的動態攝影好多畫面不能用，真是謝囉。最後到了牧師下場，我期待且準備好久的敲鐘和放氣球和大合照活動，你竟然就這樣瘋狂的叫新人退場，大家都傻眼說不是要合照嗎？此時離原定結束時間還有20分鐘，我們就這樣被趕回新娘房靜坐了。」

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「此後我愈想愈不悅，於是請朋友去提醒你，流程漏掉了，你也承諾我們『接下來都會很順利的』。地獄列車的鳴笛聲響起了，沒想到吧？確實，一進時一切都很平靜，畢竟你也不用做什麼事，全都是來賓家人致詞，你只要躲在後面滑手機就好了。只是全部12道菜這時都過半了，你有要擋菜嗎？喔沒有，你在滑手機，也是，話說你也是知名主持人，忙碌著呢！」

「一直到二進抽花椰菜（婚禮遊戲）、搶花球的環節，明明討論時就很認真的特地告訴你，不要玩不雅的遊戲、不要整人，我們不喜歡！如果你有特別要玩什麼請跟我討論！你當天也信誓旦旦的說：『放心我不會的！』我多次問你可以告訴我遊戲內容嗎？都被你拒絕，說因為新人也會參與，我要有參與感，所以不能劇透。結果呢？你叫我們的朋友坐在對方大腿上腿開開的蒙面吃乳酪，把地上、來賓臉上、西裝褲上全都弄的髒兮兮的，結束後還一直不顧地上的髒污會不會沾到我的禮服，一直要把我推到他Ｘ的乳酪上面拍照，大姐，沒看到新人跟我們的朋友還有要負責清掃的酒店人員臉都臭的跟屎一樣，只有你在笑嗎？送人下台時還不忘補上一句：『別忘了結婚可以找我主持喔！』」

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「再來抽花球的時候，緞帶都綁好了，我相信你視力沒有問題，然後你就要玩在我朋友頭上戳爆氣球的終極密碼！喔，密碼還是ＸＸ（她公司名字），這廣告打得真好啊！我怕氣球的朋友被你嚇到快瘋了。所以大姐，你還是沒發現整個台上只有你在high嗎？台下也都傻眼，全場只有你開心喔！」

「敬酒的環節，連看都不看我們一眼，只跟我們說一句現在要敬酒了，然後就跑到旁邊不知道又在幹嘛，讓新人和長輩們像無頭蒼蠅瞎轉，整個場面亂到一個點。直到跟我對上眼後，才請人來我旁邊說一句：『主持人說，敬酒本來就是新人自己敬喔。』謝謝告知耶！」

「之後，我從剛下訂就在規劃的給新郎的驚喜，事前也確認過好幾次，結果你在我們出去換裝時馬上跟賓客穿橋就算了，還被我老公聽到，我用Line提醒你，還問我說誰說的？他怎麼會知道？就是你好嗎！終於，到了播驚喜影片的環節，可以事先打開的投影機不開，讓我的賓客在黑暗中看你在那邊開開關關，影片播出來還開不了聲音，全場乾等快要4分鐘，驚喜感完全都沒了，真是謝囉。」

「最後，我也告訴過你好幾次，等我接著驚喜影片從後面走出來唱完，再播結尾的影片，到一半的時候就cue我們謝客走出去，為了怕你忘記，還特地備註在影片後面，結果你在我還唱到一半的時候就播結尾影片蓋過我聲音，全場都不知道我到底在唱什麼。好不容易折騰到快結束了，希望你可以快點做結尾結束這尷尬的場面，遲遲沒有人cue我們退場，結果一回頭，你看著我們發呆，然後低頭開始看手機，好像沒事人一樣逼得我們只能自己拿麥克風幫喜宴做結尾。我就問，所以請你來到底要幹嘛？」

「直到最後一次看到你，是到送客區蹭了一張照片，然後就像風一樣的消失了，所以比賓客還賓客，這是你的主持風格嗎？全程不擋菜不記流程不按牌理出牌，從頭到尾沒來過新娘房半次，是你所謂的專業態度嗎？連參加婚宴的朋友都替我感到憤怒，跑到你的粉專留言，但是入不了你眼的實話，全都被消失了呢？原來這就是全五星好評的由來嗎？」

「只要我跟當天到場的朋友提起『主持人』三個字，就會收到各種新資訊：『唉跟你說，你文定的時候她還在旁邊擠胸！』『你在證婚的時候她都在自拍。』『你在宴客的時候她一直在滑手機。』而且告訴我這件事的不只一個，錄影的賓客也都有錄到，所以，我們簽約有這些內容嗎？還是這也是你要給新人的驚喜呢？」

「最後，是說我的音控人員和婚禮企劃統籌呢？整場賓客都超級不開心，就你笑得那麼開懷，憑什麼你收了錢、整了我朋友、毀了我的人生大事，還能像個沒事人一樣呢？啊，整我是貴知名主持人的企劃吧？那倒是蠻成功的……謝謝你毀了我的婚禮呢！」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】