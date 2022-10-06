雲南動物園3隻黑熊躺平翹腳做瑜珈　網民認定：係人扮嘅！

三隻都是人扮的？一名女子到動物園遊玩，發現亞洲黑熊區的黑熊跟認知裡的熊很不一樣，有一隻用四隻腳踏在地上曬肌肉，旁邊的同伴則是用詭異的睡姿躺在地上，最後遠方那隻黑熊竟然躺平翹腿，爆笑的模樣讓不少網友看傻。



綜合陸媒報導，大陸雲南省昆明市一名田姓女子到昆明動物園觀光，走到亞洲黑熊展示區的時候目睹了讓她下巴都掉了的畫面，從田女拍攝的直擊影片可以看到，影片中第一隻黑熊用四隻腳撐著在地上曬肌肉，隔壁的熊竟然整隻躺下、前腳碰後腳在做伸展操。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 4

最奇怪的還是第三隻熊，第二隻黑熊躺在地上做伸展操已經夠稀奇了，第三隻竟然睡到翹腿，遊刃有餘的模樣還以為牠醒著，殊不知其實這隻功夫黑熊早就睡著了，只是用一個奇怪的姿勢睡覺，讓田女忍不住笑出聲。

三隻奇特黑熊的影片曝光後吸引百萬人觀看，網友都被這些黑熊的動作笑翻，留言表示「三隻都是人扮的」、「其實都已經成精了，牠們不是黑熊而是人類」、「這些黑熊怕不是來才藝表演給自己賺飼料錢的」、「那個翹腿的太好笑了吧，是準備要武術對決了」。

【同場加映】紅毛猩猩色心起「強吻女遊客雙手揉胸」鹹濕影片瘋傳 原因惹熱議（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

路邊遇珍稀白虎！牠發狂追車「咬穿保險桿」破2大洞 咬完還暴衝向另1台車

看直播驚見30秒「裙底風光照」上網求解 網友歪樓：圖鑑沒這角度啦

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】