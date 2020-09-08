去廁所切勿超過這時間　坐愈久便秘痔瘡愈嚴重　這情況要立即起身

說到上廁所，可能有些人會不好意思，畢竟這是一件影響食慾的事，但是今天我們要提的依舊是上廁所的問題。平時你上廁所一般都會蹲多長時間？你知道蹲廁所的最佳時長嗎？

話說蹲廁所也是要講究學問的！做什麼事都要專注，正如上廁所，一定不要錯過排便的最佳時長，每次當糞便積累到一定程度時，此時直腸刺激就會傳到大腦皮層而感知便意，這就是你排便的源頭。

當然有了便意，接下來的事大家就都知道了——上廁所，蹲廁所也是講究時長的，對於正常排便來說，一次排便的時間一般只需要3-5分鐘。

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但是在日常生活中，難免會出現上火導致的便秘，從而拖延蹲坑時間，其實這也說明了你日常飲食的問題，久而久之的便秘，加上長時間的蹲坑，很容易導致便秘以及痔瘡等疾病的發生。

所以我們在日常生活中一定要注意飲食，多吃蔬菜水果，建議大家在排便時，盡可能保持在3-5分鐘，還有一點就是要保持如廁的專注，一經感覺自己沒有了便意，應該及時起身，切記不要長時間的等待蹲坑。

最後建議大家在家中可以準備一個智能馬桶蓋，便後的衛生處理，能夠更有效的保障個人健康。

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