恐怖！女子洗澡沒除隱形眼鏡　變形蟲入侵眼睛　求醫驚揭：被吃了

不少人都會戴隱形眼鏡，但洗澡時緊記要除下，否則可能出事！英國1名女子洗澡時戴着可重複使用的隱形眼鏡，詎料阿米巴變形蟲透過水入侵到其左眼的隱形眼鏡與眼睛之間，引致棘變形蟲角膜炎，令女子視力急速惡化，甚至要摘除左眼，後果極度恐怖。



英國女子梅森洗澡時戴着可重複使用的隱形眼鏡，詎料阿米巴變形蟲透過水入侵到其左眼的隱形眼鏡與眼睛之間，引致棘變形蟲角膜炎，令她視力急速惡化，要摘除左眼。（網上圖片）

綜合外媒報道，54歲英國女子梅森（Marie Mason）於2015年開始感到有異物黏附在眼角膜上，「就像一點沙子或沙礫，當你捽眼時它通常會消失，但（這異物）不會」。起初梅森不以為意，惟之後視力惡化求醫。

醫生診斷，梅森因感染阿米巴變形蟲導致棘變形蟲角膜炎，估計梅森因長期戴着隱形眼鏡洗澡，令阿米巴變形蟲透過水入侵到其左眼的隱形眼鏡與眼睛之間造成感染，而隨着時間推移，變形蟲吞噬了梅森的眼睛，導致視力急劇下降。之後梅森經過多次手術，左眼症狀依然未見好轉，最終要在2020年3月摘除左眼。

梅森經過多次手術，左眼症狀依然未見好轉，最終要在2020年3月摘除左眼。（網上圖片）

失去1隻眼後，梅森經歷了痛苦的治療過程，每周要到醫院檢查 3 次，亦需要頻繁使用藥物，感嘆「很多次的醫院複診、大量眼藥水、大量手術以及大量疼痛」。艱苦的治療過程也嚴重影響到日常生活，梅森只能無奈辭去原本工作，「每半小時要滴1次眼藥水，因為太痛苦了」。

梅森未有放棄人生，她目前經常在教堂當義工，形容自己生活有很好的變化。（網上圖片）

不過梅森未有放棄人生，她目前經常在教堂當義工，形容自己生活有很好的變化。她又希望藉自己經歷說服隱形眼鏡公司在產品包裝貼上警告字句，以防其他人遭到相同慘痛經歷。

梅森希望藉自己經歷說服隱形眼鏡公司在產品包裝貼上警告字句，以防其他人遭到相同慘痛經歷。（Lensabl／unsplash.com）

「棘變形蟲角膜炎」六大症狀：眼部疼痛、眼紅、視力模糊、畏光、異物感、流眼水

根據本港衛生署，「棘變形蟲角膜炎」是由肉眼看不見的阿米巴變形蟲引起的眼部感染，患者會出現眼部疼痛、眼紅、視力模糊、畏光、異物感、流眼水等不適症狀；如不治療，可導致患者永久視力受損或失明。棘變形蟲常見於世界各地環境之中，例如泥土、塵埃、游泳池等，亦可於自來水系統（花灑頭及水龍頭）、隱形眼鏡護理用具等地方出現。

衛生署續說，棘變形蟲角膜炎患者主要為身體健康人士，當中以配戴隱形眼鏡者佔大多數，特別是沒有妥善清洗隱形眼鏡，或於游泳或進行水上活動時配戴隱形眼鏡的人士最易受感染。