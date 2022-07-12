後生仔不煙不酒卻患大腸癌　醫生揭常吃這食物出事！6症狀要求醫

【大腸癌症狀／檢查／前兆／先兆】即使生活及飲食習慣良好，仍有機會患上大腸癌？有胃腸肝膽科醫生分享病例，指常有年輕患者問為何不吸煙、不喝酒、不愛吃肉，也會患上大腸癌，原來50歲以下就發病的人，主要因常吃這類食物有關！另外，如有大便帶血、腹部不適等6大徵狀，就可能患上了大腸癌，應及早求醫檢查。



大腸癌是香港第二位最常見癌症，亦是本港第二號「癌症殺手（致命癌症）」。（gettyimages）

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘於Facebook專頁分享，不時有大腸腺瘤性瘜肉或是大腸癌的年輕患者疑惑地問他：「我不抽煙又不喝酒也不愛吃肉，為什麼我會長瘜肉（癌化風險高）？」

錢醫生解釋，吸煙、喝酒、吃肉的確是大腸癌危險因素，惟通常適用在50歲以上的人，而現在有愈來愈多證據認為，50歲以下就發病的人與「肥胖」最有關係，「而且跟吃甜食有關」。

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘分享病例。（Facebook）

錢醫生又指出，近幾年許多國家「早發性大腸癌（50歲以下患大腸癌）」盛行率上升，他引述韓國在《胃腸學（Gastroenterology）》期刊發表的研究報告，分析了567萬名50歲以下人士體檢資料，發現有「代謝症候群」的人比較容易得到大腸癌；在「高血糖」、「高血壓」、「高密度膽固醇不足」、「高三酸甘油酯」及「中廣型肥胖」5個「代謝異常」問題中，以「中廣型肥胖」與大腸癌最相關。

男性腰圍大於90厘米／女性腰圍大於85厘米，大腸癌風險增加23%

男性腰圍大於100厘米／女性腰圍大於95厘米，大腸癌風險增加53%



錢醫生最後建議，50歲以下有「代謝症候群」或「肥胖」的人，要做兩件事「遠離」大腸癌，分別是「把肚子瘦下來」和「做大腸鏡篩檢」。

本港第二號癌症殺手！大腸癌6大症狀要注意



大腸癌有6項常見症狀要注意。（gettyimages）

大腸癌是香港第二位最常見癌症，亦是本港第二號「癌症殺手（致命癌症）」，單單2019年就有5000多名港人新增患上大腸癌，另有2000多名港人因大腸癌死亡。

根據衛生署衛生防護中心，大腸癌常見徵狀包括以下6項：

1）大便帶血（呈鮮紅或深紅）或帶有大量分泌黏液

2）大便習慣改變，如大便變稀或便秘

3）剛大便後還有便急的感覺，但不能排出大便

4）腹部不適（經常有胃氣痛、飽脹或胃抽筋的感覺）

5）體重無故地下降

6）原因不明的疲倦



中心提醒，以上大腸癌徵狀可能與其他疾病徵狀相近，如發現異常症狀，應及早求醫。