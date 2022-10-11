「未來人」稱新致命病毒將襲全球　曾準確預言今年發生的這件大事

時空旅人的出現無疑是人類對於未知未來的一個窺視轉折點，雖然時至今日、對於時空旅人存在的真實與否仍有待商榷，但相關的故事言論確實不失為茶餘飯後的閒暇消遣。



網路上一名自稱來自2096年的時空旅人表示，有別於當新席捲全球的新冠病毒以及猴痘病毒，全世界將在2024年、也就是短短的2年後面臨「全新致命病毒」的考驗，表示這個病毒來自第三世界國家，喊話要全人類務必做好準備。

除此之外，該名時空旅人也曾在預言中提及，2022年的時候美國政府將會公開大量的不明飛行物證據文件、2023年則會在地下發現「已知最大生物」；如今關於不明飛行物的說法似乎得到驗證，相關話題也逐漸甚囂塵上。

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