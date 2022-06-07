準過印度神童？中國道士唔收錢幫女童占卜　20年後預言竟全部成真

在我還小的時候，我和爺爺奶奶爸爸媽媽們生活在內蒙古一個十八線小村子裡，過著無憂無慮的童年生活。在四世同堂的大家族裡，我是最小的孩子，格外受寵。



文：琳瑯（北京）

在我四五歲的時候，村子裡來了個外地的遊方道士，據說穿著簡單的道袍，不知怎麼就雲遊來了這裡。

當時我和一群小孩子正在路旁玩，我家的小賣部就開在後面。一群孩子裡，那個遊方道士居然單獨指了指我……

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跟我媽媽說我是個有福的孩子，這個家因我而完整，我在這個家怎麼也散不了，但是我長期不在家的話，這個家絕對會散。他還說我是很聰明的，將來一定會考上大學的。面對不在場的爸爸，他也說了個預言，說我爸爸是個和尚命，最後只會一無所有，紅塵到頭一場空。人家也沒收錢，只是說了幾句話，彷彿不經意的指點，就飄飄然離開了，不帶走一片雲彩。只留下錯愕的我媽媽以及看熱鬧的其他村民。在八九十年代考上大學可是一件非常榮耀的事情，足以光宗耀祖。所以我從小到大聽得最多的話就是這個娃娃的確長得像年畫裡的娃娃，漂亮可愛，一看就不是普通人，人家將來是要考上大學的。這可不得了啊！還是個未來的大學生……哈哈哈。

說起我是個有福之人，在我身上還真發生了幾件不可思議的小事。當時我還小，也就五六歲的樣子，正趕上姥姥姥爺要在村裡建個新房子準備將來兒子結婚也方便他們同住，讓兒子給養老。那是摳門的姥爺第一次大方的不像話，花了幾萬塊錢建房子，這在村裡是件大事！八九十年代在農村連萬元戶都沒幾個的時候，姥爺家要建一個屋內貼瓷磚，裝有鋁合金門窗，屋外牆上也貼瓷磚的漂亮房子。這是村裡頭一回啊！就在姥姥家要從磚瓦房搬家的前幾天，我去了姥姥家，坐在炕上看電視，看著旁邊牆上的鏡子怎麼看都不對勁。於是我悄悄跟姥姥說那個鏡子後面有東西，好像是紙一樣的東西。後來聽媽媽說姥姥聽了我的話，在我和其他客人走後用手把鏡子從牆上取了下來，一摸發現一張存摺。

原來之前他們忙於新房的事，順手把存摺放在了鏡子後面，卻忘了！我不知怎麼的也沒去過姥姥家幾回，因為他們重男輕女，我又很敏感很少過去，這種藏錢的事我根本不可能知道。那個存摺裡有四五萬塊錢的樣子，可不是小錢，於是這件事就傳開了！大家都說我是個福娃，爭相搶著要摸我抱我，一向不待見我的姥姥姥爺也罕見的開始給我壓歲錢了！雖然不多，聊勝於無吧！

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說來也奇怪，也是差不多五六歲的年紀，我去了一個親戚家看望一個癱瘓在床的老人。說實話，我也沒見過老爺爺幾回，因為他家的兒媳婦特別厲害，自從老爺爺癱瘓後，就很少管他，十天半個月不給老爺爺換床單洗衣服，兒子又是個妻管嚴，所以生活不能自理的老爺爺的屎尿沒人清理那個味道混在一起，特別難聞。雖然去他家好幾回，但我也很少見過這個老爺爺。那次去其實是老爺爺大限快到了，我強忍著不適看了看他，他就像個枯樹生命在逐漸凋零。我活潑好動，喜歡四處看看，坐在炕上發現對面的箱子上有好幾個空酒瓶，總感覺裡面有東西的樣子，花花綠綠的看不清楚。怎麼看都奇怪，於是我就跟那個兒媳婦說了，其實也怪我，我是真不知道他們公媳的矛盾啊！那個兒媳婦一直對我還不錯，可能有功利成分，但是我覺得她還算熟悉就跟她說了。

之後聽媽媽說，那個兒媳婦偷偷留心了那些酒瓶子。後來發現那裡面放的全是錢，十塊二十塊五十一百的，用報紙給包起來塞到瓶子裡根本看不出來。鬼知道我怎麼看出來的？除了面上的瓶子，箱子裡還有很多瓶子，加起來快一百個。原來這個老爺爺也是體制內退休職工，有養老金，在癱瘓之前就防著兒媳婦把錢提現塞到空酒瓶裡。結果癱瘓後果不其然，存著被沒收，自己受虐待。可他沒想到就連自己也得了老年癡呆，很少記得起這件事，說話都不清楚。不過清醒的時候，他會偷偷把別人來看他給他的錢偷偷都塞到了裡面，具體怎麼操作的我也不清楚，但他兒媳婦的確說沒從他身上搜到一分錢。

而這都是背著全家人做的，他知道家裡人沒一個靠譜的。事實也如此，那個老爺爺最後是被兒媳婦活活餓死的，最後幾天餓極了吃的都是炕上的土和牆上的紙。人間慘劇啊！不過那一家下場也不太好，老爺爺其他兒女記恨他們不跟他們一家人來往。他家兒子因為媽寶最後姻緣被拆散，娶了不喜歡的人，日子過得很清貧。女兒不孕不育好幾年，好不容易才生了個兒子，婆媳矛盾鬧得不可開交。經過這件事後，那個兒媳婦居然真的真心誠意對我好了，畢竟我可是個福娃！幫她憑空獲得了幾萬的巨款，要不然以她的個性，老爺爺所有的東西都會看都不看地被燒光。我幫她守住了錢，她自然感激我。

之後七八歲，我因為爺爺去世，搬家，轉學離開了村子。雖然成長過程中經歷了很多不好的事情，被校園暴力，被老師欺負，同學孤立，差點被親戚猥褻，自己得抑鬱症差點自殺……但我還真就克服萬難考了一個還不錯的大學，成了個大學生！而預言才剛剛開始，緊接著我離家千里去上大學。第二年父母就離婚了，家庭變故太多就不敘述了。這也印證了那個遊方道士所說的話，我在家在，我不在家就散。可是我又一定會考上大學，離家求學。說到我報考，可能是因為我從小表現得太靈異，導致父母有點害怕我驗證了那個遊方道士的話，所以不讓我報省外的大學，不讓我離家太遠。雖然去了省會，但是我在內蒙古啊，地域遼闊，比去北京和其他外省還遠，來回近兩千多公里。也是命中註定的劫難吧！

之後發生的事情比電視劇還電視劇，爸爸腦子就像進了水，做了很多錯事和選擇，所以他一無所有，只剩了個工作，現在吃住在單位裡。媽媽求神拜佛了幾年，發現沒太大用，認命了後遇到了良人再婚了，過的還不錯。至此剛好有二十年左右的時間，遊方道士當年的預言幾乎全部成真，除了我爸那個工作他真的一無所有眾叛親離。這件被預言的事情早就被我遺忘塵封記憶深處了，這兩年住了個鬼屋，我將前世今生很多離奇的事情全都想了起來，串聯在一起，也弄明白了很多事情，也算是覺醒了一部分吧！所以才會想起這件事，還特意問了我媽這個當事人。

提起這個預言，我媽媽的感受比我多。她說當時對方仙風道骨的樣子，一看就不簡單，人家也不收錢不是江湖騙子，所以就留心了。她也的確認為我是個福娃，命裡帶財，剛出生爺爺就幫媽媽開了校門口的小賣部，從此我們母女吃喝不愁。爸爸也在我出生後不久面臨國企醬油廠改革，爺爺提前退休把工作讓給爸爸但爸爸不爭氣，後來媽媽逼著他考上了公務員。媽媽從小看我長大也見證了這一切，所以後來才會求神拜佛。一切都是命吧！這個高人只是路過，跟我結了段善緣吧！天機這種事真的說不透啊！

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