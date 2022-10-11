國泰招聘日｜陳同學被指是臨記　網民：收幾多錢做戲　國泰咁回應

【國泰／空少／陳同學／臨時演員】應徵卻被指是「臨記」？國泰航空本月7日及8日舉行機艙服務員招聘日，新入職機艙服務員底薪僅9100港元，其中一名應徵者「陳同學／陳先生」稱當空少是其夢想，「人工低都唔係問題」，被網民發現已非首次登上港聞版本，曾以周星馳粉絲身份受訪。日前網上再有人指陳同學其實是一名臨時演員，再引來熱議。

國泰航空回覆《香港01》表示，有留意到相關帖文，反駁相關內容無根據及完全失實，當天未安排任何申請者接受媒體訪問。



國泰航空舉行招聘日，應徵者陳先生說當空少是自己的夢想，不會計較人工。（梁鵬威攝）

國泰航空早前舉辦機艙服務員招聘，其中1名應徵者陳先生說自己是香港國際航空學院高級文憑的學生，稱當國泰空少是其夢想，「唔會去計較人工，一定係夢想行先，人工低都唔係問題」，其追夢言論引起網民關注。隨後有網民發現他非首次登錄港聞版塊，2020年曾以周星馳粉絲「Bosco」的身份，到高院索取周星馳簽名，卻被星爺突擊問「《長江七號》第一句對白係咩？」考起。

粉絲Bosco手持《西遊·伏妖篇》戲名索得簽名，有眼利網民發現他就是應徵空少的陳先生。（葉志明 攝）

2020年，影星周星馳遭前女友于文鳳追7000萬投資分紅。（資料圖片）

日前facebook專頁「安德魯，飛邊？」發帖，談及國泰招聘空中服務員時，稱有公關公司老闆給他看一張陳同學的「com card」，即一些模特兒或演員給公關公司或客戶去介紹自己的卡片，「話陳同學做開臨記」，笑稱「陳同學你今次得到你嘅演出機會啦」。

有網民上傳圖片佐證，稱「真係同我同一間出來」。（「Helena Jones」fb圖片）

帖文吸引許多網民留言，揶揄道「公司資源幾充足喎，仲請得起臨記」、「請咁多老臨，拍緊衝上雲霄3 嗎？」、「究竟收咗幾多錢去做場戲」、「都好多演出經驗吖」。然而，有網民表示陳同學受訪時，曾提及自己曾當舞台劇演員，「所以有做特約（臨時演員）係正常」。

就有網民質疑僱用「臨記」一事，國泰航空回覆《香港01》表示，得悉於社交媒體上的相關帖文，確實其內容毫無根據及完全失實。國泰於上星期五（10 月7日）舉辦的機艙服務員招聘日未安排任何申請者接受傳媒訪問，僅安排了2位國泰航空總經理發言。

國泰續指一連兩日的招聘日安排了200多名申請者進行面試，亦開放予任何人士即場應徵，當天已叮囑傳媒在自行訪問個別申請人時，需徵詢受訪者同意。

（綜合）