Emoji｜畀Like會顯老？研究揭10個令年輕人覺得你老餅嘅表情符號

現代人聊天經常使用各式各樣的表情符號（emoji）來表達心情，其中「讚」的手勢是最常見的符號。



不少人收到訊息，習慣傳送一個「讚」來表達禮貌地回應。

但最近卻有許多年輕人紛紛表示，收到「讚」不僅不會讓他們感到開心，反而還會覺得反感。

大型研究揭10個最讓年輕人反感的表情符號（點圖放大看看）：

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日前一名網友於美國網路論壇《Reddit》 抱怨，大多數人在回覆工作訊息時，經常使用「讚」的表情符號，雖然這件事很正常，但每每看到有「讚」的回覆都讓他感到不太舒適，認為回覆如「感謝」、「好」等簡短的文字更好，雖然也覺得可能是自己不夠成熟，但還是好奇是否有人跟他有相同的感受？

貼文一出，不少人紛紛表示認同，「我的工作團隊中大部分人也都會用比讚的符號來回覆訊息，不知道為什麼這也讓我感到有敵意，像是在說『我真的沒有很在乎、不感興趣』等」、「看到豎起大拇指我就覺得很生氣，這真的很糟糕」。

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不過也有自稱將滿40歲的網友指出，自己90％的訊息都使用「讚」來回覆，反而看到「愛心」符號才會反感，這恐怕是世代之間存在的代溝問題。

而依《紐約郵報》報導，民調公司Perspectus Global針對2000名16歲至29歲的年輕世代進行調查，結果發現1994年至2014年之間出生的Z世代，認為「讚」、「愛心」及「OK手勢」等貼圖讓人感覺「很老」，甚至「讚」也不再是具有正面含義的表情符號，反而會讓年輕人感覺「無禮」或「有攻擊性」，其它像是「愛心」、「OK手勢」、「打剔」、「鼓掌」、「哭臉」、「猴子遮臉」、「大便」、「唇印」、「鬼臉」等符號，也讓許多年輕人反感。

另外，還有研究指出，如果你經常在工作的訊息中使用表情符號，容易讓自己在職場上看起來「沒那麼有力量」。生活方式及禮儀專家斯旺（Elaine Swann）建議，在專業領域最好盡可能避免使用表情符號，因為可能會被解讀為不尊重，「雖然會因世代不同而異，但總結來說，人們想知道他們的想法有確實被接收，而表情符號卻不足以傳達這個意思給所有人」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：還在用這一些表情符號？小心被年輕人當老人！最新民調曝：按「讚」又老又沒禮貌】