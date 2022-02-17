幼稚園Emoji猜四字成語難倒父母　睇睇你又答到幾多題？

吃元宵、猜燈謎是元宵節的傳統習俗，一所幼稚園也共襄盛舉，給小朋友們出了猜四字成語的燈謎學習單，讓父母也傷透腦筋。
網友在《爆廢公社》貼文「朋友傳來問的，求救……太難了」，引來網友們熱烈討論和解答。
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網友也貼出該學習單的照片，總共20題，每一題都有四個圖案、各代表一個四字成語，比如獎杯、結婚、抱胸、房子，組合起來就是「悲喜交加」；衣服、針筒、火箭、雪人組合起來是「一針見血」，由於難度極高，許多網友絞盡腦汁解題，最後解出了所有題目，還驚呼「這老師不是在考倒小孩，而是在考倒家長！」、「這是幼稚園的作業，我看小朋友會寫都直接跳級了 」、「我的中文程度輸幼稚園」。
有網友認為這樣的學習方式不妥，「成語的學習應該去了解背後的意思，而不是用諧音或不相關的東西硬湊」，誤導原本燈謎的意義，但也有網友表示「這只是元宵猜燈謎，何必去想這麼多 」。
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【更多智力挑戰】9條圖片IQ題 全部憑基本邏輯可答到 10分鐘全對智商至少有115（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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10條燒腦IQ題 據說答中5條智商就有140 有題要用細路角度先解到9條圖片IQ題 全部憑基本邏輯可答到 10分鐘全對智商至少有115圖中邊個桶最先裝滿水？考你眼力兼夠唔夠細心 據說只得1%人答啱腦筋急轉彎IQ題｜同一條問題男女學生答案都唔同 估下課室有幾人規律IQ題｜圖中問號嗰格應該填乜嘢？正確答案可以唔止一個「5+8等於幾？」答啱先有得去打機 台媽竟靠一條數學題玩殘姐弟「7+8÷4✕6+2÷1」答案係幾多？一條簡單數學題竟考起無數台灣網友
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】