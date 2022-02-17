幼稚園Emoji猜四字成語難倒父母　睇睇你又答到幾多題？

吃元宵、猜燈謎是元宵節的傳統習俗，一所幼稚園也共襄盛舉，給小朋友們出了猜四字成語的燈謎學習單，讓父母也傷透腦筋。



網友在《爆廢公社》貼文「朋友傳來問的，求救……太難了」，引來網友們熱烈討論和解答。

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網友也貼出該學習單的照片，總共20題，每一題都有四個圖案、各代表一個四字成語，比如獎杯、結婚、抱胸、房子，組合起來就是「悲喜交加」；衣服、針筒、火箭、雪人組合起來是「一針見血」，由於難度極高，許多網友絞盡腦汁解題，最後解出了所有題目，還驚呼「這老師不是在考倒小孩，而是在考倒家長！」、「這是幼稚園的作業，我看小朋友會寫都直接跳級了 」、「我的中文程度輸幼稚園」。

有網友認為這樣的學習方式不妥，「成語的學習應該去了解背後的意思，而不是用諧音或不相關的東西硬湊」，誤導原本燈謎的意義，但也有網友表示「這只是元宵猜燈謎，何必去想這麼多 」。

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