12星座直覺爆發　迎來改寫一生的機會　雙子、雙魚事業財運兩得意

【唐綺陽星座運勢週報10/24-10/30】木星逆行雙魚，沉靜下來整理思緒，相信直覺做出判斷，水象星座能量啟動，有發光發熱、展現自我的機會。土星順行，星盤中18度半以後有星者，有機會翻轉命運。水星進天蠍，合作關係進入下一階段，進一步思考利益的分配，天蠍座成為矚目焦點。火星逆行，回顧經典文學及作者，拾起舊書回味。



星象影響：木星逆行雙魚，土星逆行，水星進天蠍，火星逆行。

12星座個別運勢：

金牛：溝通容易有隔閡，桃花互動不順

巨蟹：把棘手任務當作磨練，在關係中勇敢表達

處女：工作資源緊缺，無心享受戀愛

人馬：煩心事影響睡眠品質，感情上要看清現實

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白羊：工作中放慢腳步，感情方面先專注於自己

天秤：當心別太固執，會影響新機運

山羊：職場進入下一階段，感情有機會解開誤會

水瓶：忙於海外事務，溝通方面要多點耐心

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雙子：忙碌中應善用直覺，當心說錯話影響感情

獅子：在新領域中放鬆點，感情別往壞處想

天蠍：事業避免過於得意，相信自己值得更好的人

雙魚：工作生活好事多多，感情上可以多點浪漫

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】