職場12星座｜即睇2023運勢　天秤成就前所未有　金牛不妨別再放負

快到年尾了！



日本人氣占卜網站《占いスクエア》特別分享明2023年12星座的運勢，其中明年會是天秤座的幸運年，有貴人出手相助外，能獲得新成就；獅子座在明年會是成長的關鍵，就算遇到難題也能用正能量解決；雙魚座則是求知欲和探險欲爆發，人脈和知識會大幅提升。

即睇12星座2023年運勢：（按圖了解）

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山羊座

山羊在2023年上半年信心增強，對新事物漸漸產生興趣，但麻煩總在意想不到的地方出現，所以務必慎重。夏天過後，可以隨心所欲創造自己的機會，可嘗試做些創意、藝術類等的事，無須被他人拘束，日常也許會變得更加豐富。

水瓶座

水瓶在明年會覺得寸步難行，即便想嘗試，卻又沒自信踏出第一步，過程中也許會對自己感到厭煩，但切記，抱持着積極的心去看待每件事，切勿消極，可能會沒有明顯收穫，但會發現自己正在一步步前進，建議將注意力放在自己的長處，埋頭努力、矯正心態。

雙魚座

2023年會是雙魚好奇心爆棚的一年，求知慾跟探險欲會噴發，人脈和知識也會大幅增長。要小心的是，如果好奇心太強烈，會讓雙魚被當成不懂得看氣氛的人，工作上無問題，但私生活可能很難交到知心好友。但即便如此，無需顧慮太多，未來將有意想不到的幸福等雙魚。

白羊座

明年的白羊只有一個「忙」字形容，討厭或喜歡的事都會衝向白羊，狀態進入恐慌。而在混亂中要完美做好每件事是不可能的，透過各種成功和失敗，培養出韌性的自己，就是白羊須面對的課題，只要全力以赴就好。

金牛座

金牛在2023年會是重新開始的一年，將擺脫所有的負面情緒，感到神清氣爽。但前提是，今年須正視目前所遇到的問題，不要逃避，建議將自己當成海綿吸收一切事物，將這些東西內化變成自己的，這樣機會以及好運就會主動來到金牛身邊。

雙子座

2023年上半年因為受到朋友的幫助，所有事情都能迎刃而解，過程愉快又充實。但夏天過後，雙子可能會漸漸發現，和原本關係親密的人變得疏遠，對此，雙子不須感到氣餒，這反而是你展開人生的新階段，是吸引新緣份的必經路程。要當心的是，明年雙子會很沉迷在奇怪的事物中，甚至犧牲，千萬要注意。

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巨蟹座

巨蟹務必在2023年相信自己的可能性，別為自己設限，用盡全力挑戰，即便有不足之處，朋友也會幫助巨蟹，讓巨蟹有足夠能量突破。而要小心的是，注意與朋友之間的相處，如若太過分介入他人的事或事太躁進，會引來不必要的麻煩，建議保持社交距離。

獅子座

明年獅子除去枷鎖，感到前所未有的輕鬆，就算遇到難題也能用正能量解決。年中開始，有趣的是會不斷出現，每一天獅子都充實度過。此外，獅子的長處也會逐漸被外界看見，自信心獲得大幅提升，還能從中找到自我價值，2023年是獅子成長關鍵，切忌凡事積極去面對。

處女座

2023年處女會對未來充滿信心，並找到明確道路。但不代表找到全新目標，而是過去所累積的經驗，將帶領處女走向沒想過的方向，且朝着更高的目標走。因此，可能重拾學生身分、自學或是轉換全新環境，身邊好友也會為處女感到高興並支持，遇到麻煩時也能依賴好友。

天秤座

2023年是天秤幸運年，不僅貴人出現相助，朋友也會為你兩肋插刀，將獲得前所未有的成就。因此，天秤需做個善良、可靠的人，且要抱着虛懷若谷的心態，畢竟沒人願意幫助一個順勢而為或是貪得無厭的人。

天蠍座

明年天蠍可能會因常患得患失而身陷低潮，且因負面態度纏身，讓天蠍無論多努力，運氣只會下降。若要強行改變心境，可能會造成壓力，因此天蠍要學回對身邊事物感恩，即便感受到不滿也要說「謝謝」，從中獲取心靈上的滿足，藉此穩定住運氣。

人馬座

2023年初人馬就會全力衝刺，不斷出現的機會會讓人馬感到忙碌又充實，但這種狀態只會到夏天，夏天過後就是放慢步調、冷靜的時候。人馬可能會因上下半年差距甚大感到不安，但切記勿慌張，最重要的是懂得拿捏平衡、收放自如。

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