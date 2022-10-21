12星座｜水瓶講大話唔使用腦　還有3個星座捉到佢呃人你都唔簡單

這幾個星座實在是太太太會騙人了，「各位看官老爺多長幾個心眼吧」！



雙子座

這個星座撒起謊來簡直如行雲流水。雙子從來不會刻意去騙誰，因為他們的腦瓜子轉得很快，對方壓根不會察覺到違和感。

雙子自己也深諳此道，所以他們已經不會有羞恥心了，很多時候雙子都不想騙你，只是顧左右而言他，看看你會不會被牽着走。

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獅子座

一旦涉及到面子問題，這個星座就像打通任督二脈。

獅子並不是愛撒謊的人，但如果外部壓力已經涉及到他們的底線，打腫臉也要充闊佬，振振有詞，侃侃而談算什麼。為了尊嚴，他們的腦子就像瞬間開光似的，能把別人忽悠了。

雙魚座

最可怕的撒謊人，是平時都不會撒謊的人。雙魚因為特別博愛，所以平時都不忍心欺騙周圍的人。

但這個星座也是會把問題想得很深，把心思藏得很密的人，如果雙魚有心想騙你，沒什麼人能識破雙魚的演技。

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水瓶座

水瓶自己都不知道，是自己性格讓人捉摸不透，還是他們不想活得太真實。

謊言對水瓶來說不是什麼特別的事，水瓶自己都喜歡詐傻扮懵，也不會在意別人是不是真的上當。把謊言當玩笑，用來維繫日常社交的水瓶，自然也能讓撒謊如呼吸般自然。

這些撒謊技能點滿的星座，你還知道哪些嗎？

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