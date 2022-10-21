再有「未來人」預言11月起爆大事　流星撞地球　毀滅性海嘯襲美國

對於時空旅人真實存在於否，始終是眾說紛紜。



起初確實大多數人都抱持著玩笑看戲的心態，但自從英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）駕崩一事，傳出曾被時空旅人準確命中以後，網路對於時空旅人的關注明顯比以往又要高出許多。

綜合外媒報導，一名自稱來自2671年的時空旅人聲稱，自即將到來的11月起，將會陸續發生5件足以衝擊人類文明的大事記。

外星物種隨流星來到地球 美國將遭受228.6米高的滅世級海嘯侵襲（點圖放大閱讀）：

+ 25

也示警應該要對此有所警惕，因為地球正在迎來一個全新的變革階段，就像當初恐龍被大量流星隕石毀滅一樣。

時空旅人提醒5大事記如下：

●2022年11月30日

詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）將會發現一顆近乎是「鏡像地球」行星。

●2022年12月8日

一顆巨大的流星衝擊地球，該星體也將被發現含有新型金屬元素以及神秘的外來物種。

【相關圖輯】法國先知曾神預言二戰911及新冠 透露2023將爆台海戰爭結局慘烈（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 16

●2023年2月6日

前所未見的古代遺跡將被4名青少年發現，同時也將尋獲一個「通行裝置」，未來將被用於打開蟲洞通往其他星系。

●2023年3月23日

科學家在探索馬里亞納海溝（Mariana Trench）時也將發現一種已知存於古代、人類誤以為已經滅絕的物種。

●2023年5月15日

以三藩市為主的美國西海岸地區將被高達750英尺（約228.6米）高的海嘯侵襲，遭到重創。

【相關圖輯】靈異｜抽煙青年遭老屋主怒斥 轉眼即遇恐怖事 聽鄰居說才知真相（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 25

延伸閱讀：

影/又傳槍響！高雄大立百貨旁喬債務開槍 警逮1男查扣槍彈送辦

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】