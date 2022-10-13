類鼻疽｜學者指海洋公園曾爆疫逾70隻動物死亡　籲避免接觸泥土

本港近日突爆發死亡率最高可達75%的類鼻疽疫情，8月至10月期間錄得15宗人類感染個案，今年至今已有29宗個案。有海洋生物學者指，早年類鼻疽亦曾在海洋公園肆虐，造成至少78隻海洋動物染疫離世，包括逾50條海豚。學者又引述文獻指，當熱帶氣旋吹襲後，海洋公園的類鼻疽個案會出現上升，估計強風及雨水或將細菌帶到園內。



至於近日出現個案集中在深水埗區，學者認為有機會同樣是雨水中帶有細菌，造成傳播。他又稱，由於類鼻疽伯克氏菌廣泛存在於泥土中，呼籲市民：「盡量唔好接觸泥土，或者接觸後要洗手，都已經幫到好多。」



城大傳染病及公共衞生學系助理教授葛展榮表示，首次錄得類鼻疽個案是1975年在海洋公園的海豚身上，文獻顯示當時有24條海洋公園的海豚因感染類鼻疽死亡。而至1976年，再有27條海豚因類鼻疽而離世，其後更傳播至鳥類等動物。根據海洋公園公布，在2002年至2009年期間，有兩隻海豚因類鼻疽病死亡。

熱帶氣旋帶來水份含類鼻疽伯克氏菌

葛引述文獻指，當熱帶氣旋吹襲後，海洋公園的類鼻疽個案會出現上升，當熱帶氣旋威力愈強，出現類鼻疽個案的風險亦愈高，而當時研究更曾在颱風期間收集強風的水份，當中亦可找到類鼻疽伯克氏菌，估計強風及雨水或將細菌帶到園內。不過他強調，沒有任何個案證明海洋公園內出現動物傳人，亦沒有訓練員感染。

有海洋生物學者指，早年類鼻疽亦曾在海洋公園肆虐，造成至少78隻海洋動物染疫離世，包括逾50條海豚。（資料圖片／羅君豪攝）

至於今次在深水埗區出現多宗類鼻疽個案，葛展榮強調文獻中認為雨水有機會帶有細菌：「不排除今次都係咁（傳播）。」被問到市民應如何自保？他認為市民毋須恐慌，因類鼻疽伯克氏菌廣泛存在於泥土中，笑言：「應該無人趴喺度觸摸啲泥」，呼籲市民可避免接觸泥土，或接觸泥土後要洗手。