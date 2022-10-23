日本自由行必備6款超實用APP　交通Wifi購物翻譯行程規劃不再煩惱

日本終於開放旅遊了！你是不是正在翻看日曆想著怎麼請假最划算，每天都查一次機票降了沒呢？



兩年沒去日本自助旅遊還真的有點生疏，感覺有比山高的功課要做。別擔心，貼心的小編都幫你整理好了，出發日本旅行前，這些APP先載起來就沒錯！

買完機票，記得先下載這6個APP，由規劃行程到當地吃喝玩樂，全程更安心👇👇👇

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1. 乘換案內

準備行程的時候是不是看著複雜的東京地下鐵地圖一臉茫然呢？用乘換案內查不但簡單快速，還會按照不同的目的推薦你最適合的交通方式。這款是編輯實測覺得介面最直覺好讀的！

操作方式非常簡單，只要在首頁輸入要從哪站上車，哪站下車，按下查詢即可！接著就會出現好幾種查詢結果，排名第一的就是最推薦的作法，但第二第三大家也可以點點看，配合自己手上的優惠票券，選出最適合的方式。

在數字1的底下有三個漢字：早、安、樂，分別代表不同的目的性。早是代表快速，安是代表便宜，樂是代表輕鬆度(需要轉車的次數)，大家也可以按照自己的其他需求來做選擇。

按一下最左邊，就可以看到所有交通方式被條列出來，一次進行比較！在規劃行程也是超級好用！即使是新宿到京都這樣跨縣市的行程，也能夠推薦你最佳的交通方式。不只是新幹線，公車甚至是要徒步到車站這樣的建議都會詳細的給出，真的非常方便！

2. Japan Connected Wi-Fi

除了交通，網路對於在日本旅行也是超級重要！無論是導航、查交通都必須仰賴網路，假設真的遇到突發沒有網路的時候該怎麼辦呢？這時候只要打開這個APP，就會自動搜尋附近的免費Wi-Fi做連結唷！當然長時間使用還是要靠自己申請的網路，但作為臨時應急的處理，這也是很足夠了！

只要按下中間的連結，就會自動搜尋囉！(使用前需要先註冊，記得出發前先註冊好唷！)

3. Payke

應該很多人都想著到日本大買特買吧！面對琳琅滿目的商品，你也常因為看不懂日文不知從何挑起嗎？或是在店裡瘋狂上網爬文找資訊，大大降低購物的效率。

有了這個APP就不用擔心啦！只要打開它對準商品的條碼掃描，就會跳出商品的中文簡介。這兩年已經等了太久，不能讓語言阻饒我們刷空購物車！

4. Funliday

有沒有人跟編輯一樣，是屬於旅行前喜歡做盡功課，把旅程排得整齊漂亮的呢？那你一定要下載這個APP！這款APP雖然操作簡單，但是效果非常的好，可以一目了然的看到所有行程、預估的時間、景點的簡介等，在日本街道上東奔西跑時，只要拿出手機隨時就可以查看下一個行程，是不是很方便呢！

建立好想要幾天的行程後，可以清楚地看到每天的行程跟移動方式。按下景點的按鈕後，選擇搜尋景點。找到景點後，裡面還會有一些簡單的介紹。點跟點之間的移動方式，也都可以自訂，並且自動幫你預估時間，讓行程安排上更加輕鬆順利。

除了安排自己的行程外，也可以參考旅遊達人們怎麼安排他們的旅程唷！

5. 日本 旅遊會話一指搞定

這兩年日本的觀光客大減，沒什麼與外國旅客溝通的機會，不少地方能夠以英文溝通的人也跟著變少了。想要有更好的旅行體驗，一定要記得下載這個APP。所有基本會話，一根手指頭就搞定！

這邊有好幾種常見的情境分類，點進去之後會有各種例句，點選你想要的秀給店員看就可以了。

6. 日本的交通卡餘額查詢

日本的交通錯綜複雜，常常需要在各種地鐵線之間轉車，有些轉車的點會比較遠或是時間比較緊，這時候最不希望發生的就是卡片裡面餘額不足被擋在外面，錯過電車。

這個APP可以幫助你隨時知道交通卡裡面的餘額，甚至是交易明細，超級實用！

打開APP後把卡放在上方感應，就會出現卡片資訊了。

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】