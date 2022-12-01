酒店熱水壺你敢用嗎？網民稱「高溫煮過絕對乾淨」提3東西髒十倍
撰文：聯合新聞網
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不少人都會到酒店住宿，享受酒店的服務和設施，然而，近日就有一名網友PO文表示，到酒店經常會使用熱水壺，但打開一看都不夠乾淨，因此好奇發問「酒店旅館的熱水壺敢用嗎？」掀起網友熱議。
該名網友在PTT發文表示，到酒店或旅館都會有熱水壺可以用，「但裡面打開看起來都不知道用過幾次了」，也不知道之前的房客把熱水壺拿來做過什麼，讓原PO不禁想問「各位到酒店旅館敢用裡面的熱水壺嗎？」（點圖放大瀏覽網友回應👇👇👇）
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貼文一出，網友紛紛回應「不敢，自從看過煮內褲的新聞後就再也不用」、「外宿一定會自備快煮壺」、「不敢，去找旅館的飲水機比較妥」、「一般人應該也會先洗完裝滿水滾過倒掉再用，應該還好吧」、「敢啊，我去過的酒店打開來裡面都很新耶」。
此外，還有網友指出，酒店真正可怕的是「花灑」，「床、馬桶、花灑比熱水壺髒十倍，熱水壺高溫煮過一遍絕對是最乾淨的」、「我覺得花灑比較恐怖」、「說到花灑，我覺得說不定比什麼熱水壺更恐怖」。
事實上，研究發現浴室花灑藏有非結核分枝桿菌（Nontuberculous mycobacteria; NTM），恐造成免疫力低下者的肺部感染，因此一定要徹底清潔花灑。
【同場加映】旅行突然來月經 竟拿酒店熱水壺浸「血底褲」 遭網民怒轟缺德（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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