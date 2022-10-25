銅鑼灣酒店地氈暗藏生鏽鐵釘！港女插到成腳血　官方竟反怪事主？

自疫情爆發後，本地Staycation大行其道，周末去酒店來個小旅行度假，成為了港人的熱門活動。不過原本以為可以放鬆的環境，最後竟導致流血事件？近日一名港女在Facebook上表示，銅鑼灣一間4星級酒店的房間地氈，竟暗藏生鏽鐵釘，令她意外受傷流血，但酒店方的回覆卻是令網民一致嬲爆！



示意圖 Unsplash/vojtechbruzek

該位港女在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」上發帖，指自己偕男友入住銅鑼灣一間4星級酒店，誰料她在進入廁所前，竟在廁所門外的地氈上踩到異物，使她的腳大拇指瞬間流血，仔細查看地氈後，竟發現在地氈上有兩顆疑似生鏽鐵釘，令港女大感震驚。

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港女仔細查看後竟發現在地氈上有兩顆疑似生鏽鐵釘！（Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

她的腳大拇指瞬間流血（Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

港女在意外後立即聯絡大堂經理，但經理回覆指「安裝地氈時已經係咁，所以就係咁」、「俾咗拖鞋客人，照計應該唔會整親」，置身事外式的回應焫著女事主及一眾網民。雖然事後酒店提供消毒藥水及膠布，以及延遲退房服務，但就被港女拒絕並明言「唔會想再逗留了￼」，除此之外她認為酒店的解釋「真係有啲唔合理」、「雖然價錢真係平，但係都唔應該係咁啦係咪？」

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鐵釘的確難以發現（Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

網民看帖後籲事主即時前往醫院檢查及打破傷風針，因為生鏽鐵釘入肉隨時可大可小！不少網民都怒轟酒店不負責任，「雖然我入房門會即刻搵拖鞋著，但佢都無X理由瀨妳赤腳」、「酒店的責任要確保入面設施是對客人安全」、「著唔著拖鞋係客人決定！」，港女也指出酒店提供的拖鞋是普通的紙拖鞋，保護性有限。

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事主以毛巾遮擋避免再次踩到（Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

後來港女以電郵方式向酒店投訴，獲得官方再次致歉並承諾會即時檢討問題及即時作出改善，以防止下次有同類事件再度發生，另外也提出了補償方案，當下次事主再來臨酒店居住時，酒店會提供免費Upgrade至「Deluxe Suite Room」，但港女批評回覆官腔。

記者已就事件向事主及酒店查詢，酒店回覆指管理層已知悉事件並已呈報向保險公司作後續處理，有關當中任何細節，酒店並不方便再作出任何回應。惟在截稿前事主未獲回覆，將為大家繼續更新。

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酒店電郵回覆（Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」截圖）

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