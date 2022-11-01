梨泰院人踩人｜逾4000人神秘失蹤變懸疑事件？網民突破1盲點解釋

【梨泰院人踩人】南韓首爾梨泰院10月29號晚間的萬聖節派對活動，因為現場湧入高達十萬人參與，導致不幸發生大規模推擠意外，目前傷亡人數皆已破百人，而失蹤通報人數逾4000人。對此，一名網友在網路上發文，困惑詢問大家「意外發生到現在，怎麼還有那麼多失蹤通報？」而貼文曝光後也掀起討論。



一名網友在PTT上以「梨泰院至今仍4000多被列失蹤難道不詭異嗎」為題發文，原PO認為失蹤人數看起來很誇張，因為扣掉重傷或死亡的受難者，輕傷和無傷者應該都能迅速跟家人聯絡上，「畢竟那裡是鬧區，並不是在偏遠山區，韓國的通訊網路也並沒有那麼貧弱」。

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然而，原PO提到所謂的4000多人失蹤，有沒有可能只是行政上的問題，「一具無法以官方流程確認身份的屍體，他就不是法律上的死者，不然怎麼解釋在事發過後近一天了，還有這麼多失蹤通報？」

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貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我也在想怎麼可能鬧區4000人失蹤」、「手機不見了，誰會記得誰的電話號碼」、「手機和包包都掉了，人躺在醫院昏迷或是躺在太平間待認領吧」、「剛好想到兒女消失了，想說通報看看」、「手機被踩壞了」、「本來就失蹤，趁這次好機會一起報」。

另外，大多網友推測是找到人之後沒有銷案，「喝掛了跑去別人家睡，聯絡上了沒有銷案」、「沒特別回報說找到了，當然報案數還在」、「因為找到的那些人沒向政府銷案」、「應該很多都已經聯絡上了，只是沒回報給警方銷案」、「沒銷案吧，4000也太多」、「可能找到沒去註銷報案吧」。

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