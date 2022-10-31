韓國梨泰院人踩人｜父母細述尋愛女經過　看到遺體才知更心痛真相

韓國梨泰院29日因萬聖節活動加上久違3年的解封，湧入了驚人的大規模人潮，未料卻發生了奪命踩踏意外，截至目前為止已累積多達154人死亡且數字不斷攀升，現場畫面曝光後掀起了國際高度關注。



一名父親悲痛的說，女兒不幸成為了此事故的罹難者，事發當日他不斷打電話和傳訊息給到梨泰院找朋友玩的女兒，緊急前往現場後才知道，女兒已變成路邊其中一具蓋上白布的冰冷屍體。

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根據《韓聯社》報導，梨泰院踩踏意外的罹難者多數為青少年和年輕女性，許多家長在接獲消息後，隨即趕往現場尋找孩子，而孩子不幸離世的消息也讓他們當場崩潰，氣氛悲痛萬分、哭聲不斷環繞。

一名父親指出，他20歲的女兒今年2月間才從光州搬到首爾念書，只有放假才會抽空回家跟家人見面，因事發前女兒有告知他要去梨泰院找朋友玩，嚇得他急忙打了10幾通電話給女兒，訊息也傳了20幾則，但全都沒有的到回應。

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看到屍身更痛心：完全沒人嘗試過救她

報導中還提到，該名父親按耐不住心中的擔憂，報案後馬上和妻子買了火車票衝到梨泰院，趕到現場才發現事態非常嚴重，遺憾的是，他們竟從一排排的屍體裡找到了女兒，女兒也已經失去了呼吸心跳。

該名父親接著說，他認為女兒到死之前都沒有人試圖搶救她，身上也沒有CPR的痕跡；而母親也邊哭邊說，從未想過漂亮的女兒會在花一般的年紀離開她的身邊，從此都不能活著見面了。

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