日男神預測梨泰院意外！5小時前發「死亡預言」+憶述避開死劫經過

韓國首爾梨泰院前日(29日)晚上萬聖節活動時發生嚴重意外，釀成人踩人慘劇導致過百人死傷，更一度超過3,000人失蹤。而在事發5小時前，一名居韓日男曾在活動現場發送「死亡預言」，最終一語成讖，網民也對他的預言感到不寒而慄！



Twitter@90ria1820

韓國首爾梨泰院日前舉辦的萬聖節派對，引來了超過10萬人參與，但因人潮困在涉事窄巷斜坡，最終釀成釀成人踩人慘劇，導致過百人死傷。一名居韓日男在當日意外事發前5小時前在Twitter上發帖，而他當時正身處現場，表示「梨泰院徹底復活了！！真正的梨泰院！」

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日男當時貼出了影片和照片，證明自己身在現場，不過因為現場人潮擁擠，他在形容梨泰院徹底復活，提醒「老實說這裡的狀態很危險！裡面擠滿了人，你根本不能動，真的非常危險，如果要來梨泰院萬聖節活動的人請小心，如果有小朋友的話，千萬不要鬆開手！」

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後來日男發帖一語成讖，在帖文發布後的5小時，梨泰院爆發人踩人事故，釀成了嚴重的人踩人慘劇。很多網民也湧入日男的Twitter留言及轉發，而他也在昨日(30/10)早上6時更新貼文，表示自己「當日的6時左右便去到現場，也就是為什麼當時有這麼多人」、「當時在發生事故的現場，感到非常危險所以試圖回頭折返，但因為人流推擠無法離去」，最終他走入了一間服飾店，再穿到店的另一側，才得以脫身逃過一劫，日男也對後來事故的發生而感到非常可惜。

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（圖片來源：AP）

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