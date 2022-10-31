梨泰院人踩人｜網傳蘭桂坊慘劇「早有預言」？3大超邪事件勁心寒

韓國梨泰院於10月29日舉行萬聖節派對期間發生人踩人慘劇，造成至少154人死亡，過百人受傷。事件令不少網民重提1992年蘭桂坊所發生的同類人踩人悲劇，更有網民表示當年蘭桂坊的慘劇暗藏多宗詭異事件，更大爆3大都市都市傳說當中的「巧合」。



圖片自網上

當年1992年12月31日晚有不少人到蘭桂坊倒數慶祝，據稱當時有多達2萬人聚集，連電視台都有到場直播盛況。根據慘劇發生後的獨立調查指出，當年事發時人群中有人跌倒，後方的人因被身後人群擠壓，再跌倒及埋疊在倒下的人身上，形成一些目擊者所指的「人牆」。當時估計被困人牆內的人數最少有150至200人，而引發意外的成因，包括現場人潮過度擠湧，而警方沒有管理群眾人數；同時路面斜度、濕滑表面、醉酒、噴霧、推擠、交界路口的人流匯集及有人逆流往上行等，皆可能導致人跌倒，並引發悲劇。

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就當年的蘭桂坊慘劇，一直有不少都市傳說，其中一個就是最令人毛骨悚然的「Nut」海報的死亡預告，當年蘭桂坊的街上懸掛著一張名為「Nuts」的藝術海報，海報上為一個以眾生相所雕刻的合桃圖案，而傳言該張海報上的人頭數量是「21個」正正就等於當年事件的死亡人數「21」，而且"Nuts" 在俚語可解作 "發瘋的"，暗喻當人們情緒高昂至 "發瘋的" 時，就會像那堆人頭一樣堆在一起。

除此之外，網民更列出一個同樣有關蘭桂坊神秘數字「21」的傳說，相傳200年前蘭桂坊是一個名為「爛鬼坊」的紅燈區，當年香港男女比例失衡，從而令娼妓業盛行。當時紅燈區更蔓延著性病，而一位名為鴇母「趙亞葵」則將每個患有性病並被醫生診斷為無藥可醫的妓女殺害，並且棄屍於現今的蘭桂坊，而傳聞當年被揭發後，可證實的死亡人數則共有21人，剛好蘭桂坊人踩人事件中的死亡人數同樣是「21 人」。

除了蘭桂坊的「神秘數字」，有都市傳說指當年一對情侶在逛街時，女生突然面無血色上了的士，更要前往一個完全未去過的地址，而到達時女生即衝上樓並按響一戶人家的門鐘，前來開門的是以一位中年女士，當女生看到後大哭並立即抱著該名女士叫「媽」，更在其邊輕聲說「我在蘭桂坊被人踩死了，自己被壓在最底下的一個。」傳聞中有救護員指該名女士的女兒屍體的被壓在「最底層」。

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有不少網民直呼「聽到我毛管都同我salute」，更指「真喺又咁啱個個數字都關21事」，但亦有網民指並不相信而且亳無根據，「次次有事都喺關靈異嘢事」，認為當年事件純遂是意外。

（都市傳說為非精密科學，網民言論只屬分享，與《香港01》及《開罐 Opener》立場無關。）

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