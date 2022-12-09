6條線你最想剪邊條？反映你應對逆境能力 揀呢條嘅人超級玻璃心
撰文：ETtoday
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【日本心測】直覺，往往可以反映出你當下的狀態，或是面臨的困境。
有些時候，自己也沒有意識到的狀態，也可以顯現出來。如果最近的你有一些煩惱，不妨來玩玩以下這個心理測驗，用客觀的角度分析自己。
找到弱點之後，控制消極的情緒，讓內心逐漸強大。
日本網紅心理測驗 請憑直覺選出答案（點圖開始測試）：
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選擇第一條，你內心的強大指數80％
恭喜，你的內心是很強大的，即使遇到不開心的事情，也可以一笑帶過，心理素質很強大，對你來說幾乎沒有隔夜的煩惱。
選擇第二條，你內心的強大指數20％
你的內心比較脆弱，對於外在的指責跟批評會對你帶來很大的影響，你非常在意外界的評價，比起群居，你可能更適合獨處，也不太擅與別人交往。
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選擇第三條，你內心的強大指數0％
你的內心相當脆弱，一點打擊都承受不了，任何外界的一絲風吹草動都會給你帶來不小的壓力，要特別注意自己的心理狀態。
選擇第四條，你內心的強大指數60％
你的內心較一般人強大，對你來說，別人怎麼評價那是別人的事情，不會過多放在心上，在生活中也是一個比較自由隨性的人。
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選擇第五條，你內心的強大指數40％
你的內心還不夠強大，一些身邊發生的事情，容易讓你感到沮喪、後悔，但你還是有一定承受的力量，要放大那股力量，讓自己堅持下去。
選擇第六條，你內心的強大指數100％
你的內心如鋼鐵一般強大，任何事情都不會把你擊垮，你活力滿滿、衝勁十足，人生沒有回頭路，只有勇往直前的力量。
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