求姻緣脫單竟然係釣魚餵小鹿？盤點台灣日本4大特殊求籤方式

想脫單、求姻緣現在也可以有不同方式！除了台灣傳統拜月老文化，日本也發展出各式各樣的求籤方式，不論是動物造型籤符、轉盤抽籤，都讓觀光客慕名而來，並誠心祈求能獲得好姻緣。



以下為你整理世界4種特殊求籤方式，其中用可愛小鹿抽「情鹿籤詩」在台灣就能抽到！趕快把這些特殊求籤收進清單，幫助你順利脫單！

日本和台灣4個超特別的求籤方式，良緣早早到▼▼▼

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1. 宜蘭斑比山丘「情鹿籤詩」

譽有「小奈良」之稱的斑比山丘，自重新開園後全面升級，其中一大亮點便是「愛情小屋」與「情鹿籤詩」！只要搖鈴呼喚小鹿吃掉愛心形紅蘿蔔，就可以從小鹿和自身愛情靈數的關聯性找到專屬籤詩，幽默的詩籤內容不但直白，還能令人會心一笑。想要為你的愛情尋找方向，或是和伴侶約會的人，不妨把握假期到斑比山丘試試「情鹿籤詩」吧！

地址：台灣宜蘭縣冬山鄉得安村下湖路285號

營業時間：10:00-17:00

2. 京都貴船神社「水占卜」

三大京都戀愛神社中的「貴船神社」，不僅是日本繪馬的發源地，神社內也有象徵夫婦白頭偕老的「相生の杉」，加上掌管姻緣的神明「磐長姬」受奉於此，不少單身者都會慕名前往結緣。該神社以「水占卜」求籤聞名，首先從一疊紙籤中任選一張，接著將其放入水中，紙上的文字便會慢慢浮現，看不懂日文的人也不用擔心，只要拿起手機掃描紙上的QRCode，便會貼心顯示不同語言的占卜結果，求籤費用也僅需200日圓，任何季節都很適合與伴侶、親友造訪體驗。

地址：日本京都府京都市左京區鞍馬貴船町180

營業時間：6:00-20:00（水占卜9:00-17:00）

將每一題的測驗分數加起來，對照最後選項的總分。來看看你的愛情是「近了」還是「盡了」！？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. 東京根津神社「幸運小槌之籤」

位於東京都心的「根津神社」，距今已有1900年以上歷史，除被列為國家重要文化財，境內還有通往締結良緣聖地「乙女稻荷神社」的「千本鳥居」，根津神社也供奉掌管姻緣的「大國主」，也讓此地成為熱門求籤景點。根津神社籤筒為深具五穀豐收、財富之意的「萬寶槌」造型，遊客需揮動稍有重量的小槌，就會掉出寫有號碼的木棒，依照木棒號碼就能領取對應的籤詩。除了求籤，春夏之時還能欣賞3000株杜鵑花在此綻放，待疫情趨緩時，不妨規劃出國至日本根津神社走走吧！

地址：東京都文京區根津一丁目28番9號

營業時間：6:00-17:00

4. 埼玉川越冰川神社「鯛魚御神籤」

川越冰川神社供奉素戔鳴尊、奇稻田姬命、大己貴命、腳摩乳命、手摩乳命共5位「家庭圓滿之神」，另祭祀2組夫婦神，從建社至今1500多年，累積不少想求姻緣的人來此參拜求籤。據傳要求得好姻緣，首先要早起到神社排隊領取限量20份的「姻緣石」並攜帶於身，若是未來成功找到命定伴侶就可換取紅結繩，守護夫妻良緣，最後穿過繪馬隧道，利用籤池旁擺放的釣竿，將300日幣投入錢箱後，就能在鯛魚籤池釣起寫有神明信息的「鯛魚籤」，也可購買赤緣筆、御守，讓神社為你的愛情給予有力加持！

地址：埼玉縣埼玉市大宮區高鼻町一丁目407番地

營業時間：6:00-17:00

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