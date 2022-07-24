大埔行山｜大學站起步上九肚村登鹿山　落大埔滘植林區猛鬼坑降溫

撰文：山水小組
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上星期三左腳筋膜痛，沒有出隊。今日似乎有好轉，便出隊試試，若腳痛便在馬料村退出，落火炭回家。今日的路線很輕鬆，從大學站起步，上九肚村，經馬料村去稔凹。狀態許可便上鹿山，落大埔滘植林區內的猛鬼坑降溫，然後出大埔。
（行山日期：2022年7月10日）

全程大部份在樹林內，高低落差不大。最近曾經從麗坪路上九肚村，今日再走一次。路程稍長一些，但以前去馬料村都是從火炭站經落路下，改變一下也好。

▼按圖看清路線及沿途風景，大學站起步上九肚村、鹿山👇👇👇

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捱多一段斜坡，便到鹿山頂。這條測量柱不是建在地面，爬上去打卡便要小心。在山頂稍歇，隨即朝西南方落山。

▼按圖看清路線及沿途風景，山頂稍歇朝西南方落山👇👇👇

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】

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