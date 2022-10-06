長沙灣300呎單位劏太空艙　4人合租$9800　網民鬧爆無良：點住人

香港寸金尺土，當然希望用盡每個空間，有業主就將長沙灣1個300呎單位放置4個太空艙出租，帖文標榜適合做宿舍，可供4人合租，但單位內設施十分簡陋，月租9800元。網民都批評業主賺到盡，形容設計像「停屍間」，租金亦不便宜，「仲慘過坐監，咁嘅地方點住人」。



有業主就將長沙灣1個300呎單位放置4個太空艙出租，帖文標榜適合做宿舍，可供4人合租，但單位內設施十分簡陋，月租9800元。（Facebook圖片）

有網民在facebook多個物業買賣群組發文，放租1間位於長沙灣300呎的單位，當中設有4個太空艙，「適宜做宿舍，4人合租亦可以」，月租9800元。從照片可見，單位內設備簡陋，4個太空艙疊成2行，旁邊有4個儲物櫃，「客廳」位置則放置2張摺枱。另外，浴室以長形設計，非常狹窄，乾濕不分，而廚房有多格大櫃，讓住客放置食物及食具。

據了解，單位亦可供單身人士獨租1個太空艙，每月租金2800元，水電費及WiFi費用全包。

帖文引起網上熱議，有人批評業主刻薄，單位設計不倫不類，「貨櫃裏面再放幾個太空倉？」、「有少少似醫院停屍間」、「係咪為咗做航天香港代表做準備？」，又指設備非常簡陋，難以生活，「竹篙灣都好過你呢度」、「衰過劏房，賺錢都唔好咁樣啦」，又揶揄「業主好有心，放咗兩張摺檯畀人食飯」、「放夠10個、每人一千蚊租」。有網民質疑「我識得其他3人，就唔合租太空艙啦」、「$9800租洋樓400呎都得啦」，不明白業主為何不以正常單位出租，「好地地放床放櫃，$9800就咁租都得，點解係要咁搞，咩腦？」、「建議拆咗個艙佢！成個單位出租！收少千零蚊，有番人情味！」。