超挑食？13歲少女曾鯁喉留陰影驚試新食物　逾10年靠食牛角包度日

不少人喜歡尋找不同美食嘗鮮，然而英國1名13歲少女就因在幼兒時期探索新食物時險被鯁死，自此患上食物恐新症（Food Neophobia），不敢嘗試新的食物。這名少女在過去的逾10年間，只肯吃牛角包及白烚意粉，嚴重偏食的情況令家人們擔憂不已，決定尋求援助。



英國少女佛朗哥在2歲時被食物噎住險些窒息而死，雖然及時獲救，但卻從此留下陰影，不敢挑戰新食物，此後的逾10年間，每天只吃牛角包及白烚意粉。（Unsplash）

綜合外媒報道，住在肯特郡（Kent）坎特伯雷鎮（Canterbury）的13歲英國少女佛朗哥（Ciarra Franco），在2歲某次進食期間，被食物噎住險些窒息而死，雖然及時獲救，但卻從此留下陰影，不敢挑戰新食物。據她的母親安祖娜（Angela）所說，佛朗哥超過10年來，每天只吃牛角包及白烚意粉，「從2歲起，她唯一吃的東西就是——午餐吃牛角包、晚餐吃水煮意大利面」。

起初家人只以為佛朗哥就像一般孩子偏食，然而大部分偏食的幼童上學後都會有變化，但佛朗哥上學後情況並沒有改善，而是更為明顯。她從不吃學校的膳食，而是只吃外帶的牛角包，家人這才意識到佛朗哥患上了食物恐新症。安祖娜表示女兒偶爾會挑戰吃純麥片，但還是改變不了每天午餐只吃1個牛角包的習慣。而當一家人外出吃飯時，佛朗哥會對於無法進食家人吃的東西而情緒低落，「我們知道她不是單純挑食的孩子，但當我們出去吃飯或外賣時，她吃不了我們吃的食物，這總是讓她很沮喪」。

安祖娜指佛朗哥在接受治療的半年後，已能開始嘗試新食物，而中菜的糖醋雞是她其中最喜愛的食物。（Unsplash）

安祖娜在當地報章發現了關於催眠治療師基爾默里（David Kilmurry）的報道，聽說他曾幫助其他患有選擇性進食障礙的孩子，決定帶佛朗哥參加催眠治療。治療期間，佛朗哥坦言自己對新食物的恐懼，又在基爾默里的建議下於進食前聆聽放鬆音樂。接受治療的半年後，安祖娜指雖然治療之路仍然漫長，但佛朗哥的「味覺發生了巨大變化」，目前已經能夠嘗試很多新食物，包括中餐外賣及水果，「她現在最喜歡吃的東西包括糖醋雞、調味烤馬鈴薯，還有菠蘿」。

（綜合）