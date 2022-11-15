賣樓葬父？元朗439呎單位標價$560萬　宣傳標語瘋傳　真相是…

樓市急降溫，低價成交的個案不斷，不少地產代理的傳宣標語都充滿創意地「賣慘」，望能成功賣樓。有網民今日（15日）於網上發文分享1張街招，自稱文小姐的業主欲出售元朗「尚悅」實用面積439呎的單位，開價售560萬元，「賣慘」稱是「賣樓葬父」，盼有好心人可憐。惟網民一面倒沒同情她，嘲諷「大酒店一個普通plan 5萬零已經好得體下，500幾萬葬父，你老竇係秦始皇定陳近南」、「風光大葬」、「坐等賣樓葬全家」。

不過，《香港01》翻查資料，發現有關圖片是「改圖」，原圖早於2018年已在網上流傳，當時亦是「賣慘」，街招寫着「業主求死」。



網上流傳賣樓街招，指「尚悅」實用面積439呎的單位叫價560萬元，稱是「賣樓葬父」，但有關圖片早於2018年已在網上流傳。（fb群組「香港江湖日報之ON9限定 2.0」圖片）

有網民在facebook群組「香港江湖日報之ON9限定 2.0」發文貼出照片，嘲笑稱「哭X咗！」。其他網民直言，「文小姐，賣身應該會快啲，另外想問下500幾萬葬父，老竇都好風光下」、「厚葬？」、「唔減多一半，出年都舉唔到殯呀」、「做佢老竇真係死而無憾」、「見佢上次跌市已經葬過一次，咁多父？」、「半年賣唔出點呀？長期擺殮房雪藏呀？」。

寫上「業主求死」作招徠的樓盤廣告，早在2018年已在網上出現。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」截圖）

有網民指出，「買咗層樓即刻死老竇，邊個會買？」、「無腦，風水唔好搵鬼買」、「隔離起樓，最少沙塵滾滾、嘈到爆5-10年，邊個會住」。有人批評「樓市跌緊，搏同情想高價啲賣出單位」、「為咗成交，啲地產X乜X都講得出」，另有人質疑「角度唔啱，P圖嚟嘅」。



基於有網民質疑是「P圖」，《香港01》翻查資料下，發現2018年曾出現99%相似照片，「賣樓葬父」原句為「業主求死」，其餘資料、張貼位置及照片背景完全一模一樣。當時《香港01》曾查詢有關地產代理，獲回覆只是寫錯字，本來想寫「業主求售」，而非「求死」，並已收回所有廣告。

有網民想起周星馳電影《唐伯虎點秋香》其中1幕，石榴姐和秋香替華夫人買傭人，唐伯虎「扮慘」賣身葬父，沒料到遇上對手，謊稱一家6口全亡，要賣身葬全家，爭論誰較慘之際，石榴姐踩死了1隻「小強」，唐伯虎靈機一觸，執起「小強」呻慘，「小強你點呀小強？小強，你唔好死呀小強，我同你相依為命，同甘共苦咗咁多年」。網民揶揄文小姐，「小強，你死得好慘啊」、「賣入華府做家丁」。

《唐伯虎點秋香》電影經典1幕▼▼▼

根據中原地產網站資料，今年10月「尚悅」有3單實用面積為426至440呎的單位出售，成交價介乎550萬至600萬，惟本月初有440呎兩房山景戶成交價為515萬創下屋苑低價。另外，在地產網站「House 28」的同樓單位放盤，最低叫價507.8萬，就算買家不鋤價，其叫價已較網上流傳的街招低逾一成。

地產網站「House 28」的同樓單位放盤，最低叫價507.8萬。（House 28網站截圖）

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