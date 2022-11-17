台女稱買不夠1年名牌空氣清新機竟「自燃起火」：害我家付之一炬

一名台灣女網友發文聲稱今年2月19日，家中的Ｘ森空氣清新機「在未開機狀態」下「自燃起火」，讓她的家「付之一炬」，並提供照片及火場鑑識人員的說法佐證是空氣清新機本體自燃導致火災，同時指控總公司拒絕負責及當地有關新聞「被消失」，引起網上熱論。



吳Ｘ恩在「爆料公社二社」發長文分享：「知名品牌Ｘ森空氣清新機，規模龐大的恆隆行公司，對於產品事故竟是以消極態度處理，身為消費者的我，真的很無助也很無奈，就因為我僅僅是普通小民，所以就如此漠視產品造成的損害？」

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「火災的隔天與火場鑑識科人員回到現場時，還是不由自主的顫抖，看到自己的家如今付之一炬，真的很心酸。整個家失去了它原有的光彩，火場鑑識人員每和我釐清一次屋內物品，我的心就揪一下，每個物品都是滿滿的回憶。雖然空氣清新機燒到剩下部分底座與完好電線與插座，經專業火場鑑識人員判斷，起火位置、物品及原因，研判是Ｘ森空氣清新機本體自燃導致。」

「先聲明，火災當下我與男友在二樓午睡，空氣清新機放在一樓客廳。男友他是一個到哪裡都會隨手關燈及關閉電子產品的男子，而且他早上出門到中午回來時也都沿路檢查後才上樓。Ｘ森空氣清新機自燃起火當下，是在「未開機」狀態！它是獨立一台使用電源插座孔，並無使用延長線，並且我購買此產品未滿一年，還在保養時間內。房子是4年前購入並且是全部打掉將所有管線重新配置，在現場火勢撲滅後，Ｘ森清新機的插頭、電線及插座完全沒事（有照片為證）確實非電線走火所致。」

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「原本很多新聞與我聯繫也讓更多人知道，但當然隔天，此事就被壓下來，新聞還直接被消失！然後就是一直的推託責任或者根本沒有誠意沒有意義的聯繫，到這個月之前還直接就消失了！他們公司的保險也根本沒有任何作為。現階段剛與Ｘ森的英國總公司聯繫後（當然一直都很官腔），台灣總代理終於願意與我們再一次談話。但還是一樣沒有公司高層代表出面會，也一樣只派沒有辦法做任何決定的法務與我們進行談話而已，每一句話都只能『好的，我沒辦法決定、我再去詢問看看』，還說『我們誠意就是到這邊』，那跟之前的談話有什麼不一樣？我只希望有個可以做決定的出來和我們談，一直在浪費我們與律師的時間！」

「可能有人會問不是有所謂的火災保險能理賠嘛？但因現行法規物品都要有折舊，縱使剛入手在折舊計算後商品也都低於半價了，實質真的能理賠的金額也是遠低於投保金額（當然也很謝謝保險員在當下能盡力協助我們處理完成手續），如今我房子毀損了，重新裝潢整修一大筆工程款金額真的壓的我喘不過氣，我只希望得到正常合理的賠償，家裡所有私物被丟棄的部分也就算了，也未曾想過獅子大開口，但往往都是事與願違。」

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貼文引起其他網友熱烈討論：「太離譜的廠商以及產品，讓我打消購買這廠牌以及代理商的念頭了。」「看外盒是沒有暖氣功能的，還能夠自燃真是超乎想像。」「好可怕，這樣貴的牌子，卻沒保障。」「還好我沒買過呆森產品，貴到爆。」

但也有網友覺得原PO的說法有疑點：「1. 屋主說是空氣清新機本體自燃導致，鑑定報告是空氣清新機引燃可燃物，看起來不太一樣……2. 屋主說未開機，是自己說的，請問有何證據？3. 未開機的情況下可以自燃，那一堆賣場都擺demo機還開機（天天使用還連續使用），一堆家庭也都有用這產品，為何沒發生這狀況呢？再者原廠都會有幾十萬小時的連續使用壓力測試後才會出廠銷售，未開機會自燃這說法真的很特別，我也是第一次聽到，個人的推測應該是插頭上或機器內部的灰塵毛髮（狗毛貓毛）積污導電，所以才發生火災吧？機器用了幾年有清理過嗎？」不過也有人代為反駁：「鑒定是自燃就是自燃，跟旁邊有沒有放物品、開不開機有什麼關係？你正常開機運作起火燒掉，還不是一樣扯嗎？一旦燒起來，你家木門也算可燃物啊，難到我附近啥東西都別放？」「看來又是一個沒看內文的：用不到一年，保養期內。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】