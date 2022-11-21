大S徐熙媛回應汪小菲連番指控　親揭一年前主動提出離婚真正原因

大S徐熙媛今爆出向汪小菲追討500萬台幣生活費，讓汪小菲在微博接連暴走，大S剛剛終於發出聲明，表示從認識汪小菲開始，從來沒有傷害過他的身心，對張蘭也是打從內心尊敬。



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至於離婚原因，大S為了汪小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散為離婚理由，並保證此生不出惡言，她也說到做到，她表示，家人們都很期待明天看到爸爸，她想和汪小菲聯絡，無奈遭對方封鎖，以至於她無法在第一時間提醒對方勿情緒性發言而觸法，她願紛爭就此停止，並祝麻六記生意興隆。

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