女生去超市踩中車厘子！摔到傷殘索賠50萬　1原因要負部分責任

1名女子在超市踩到地上的車厘子後猛摔，倒地不起數分鐘，送院後發現是右髕骨骨折，經歷2次手術後，終被判定為十級傷殘，她將超市告上法院，索賠逾50萬元人民幣（約55萬港元）。不過，超市針對女子穿人字拖鞋這點，認為她自己未盡安全義務，當初給的2萬元人民幣（約2.2萬港元）醫藥費已是「人道主義救援」，從來不是賠償。案件早前經歷二審，法院最終考慮現場情況，認為超市應負70%責任，判賠16.9萬人民幣（約18萬港元）。



張女在超市踩中車厘子摔傷，因為自己穿人字拖，所以被判要對事件負上三成責任。（微博影片截圖）

事發於2018年7月份，張女士穿人字拖進入超市時，意外踩中1顆掉在地上的車厘子，當場滑倒摔到地上，坐了幾分鐘無法動彈，職員見狀召白車送她入院。醫院診斷她的右髕骨骨折，超市交了2萬元人民幣醫藥費。張女後來將超市告上北京市朝陽區人民法院，要求超市賠償醫療費、護理費、生活費等共50多萬人民幣（約55萬港元）。

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張女認為超市有責任保持地面整潔，她被掉落地上的車厘子滑倒，超市違反安全保障義務，應負起全部賠償責任。超市則認為張女穿了人字拖才導致自己被滑倒，2萬元醫藥費是「人道主義救援」，不屬於賠償。一審法院認為，張女去超市穿人字拖，自己也沒盡到安全注意義務，若說超市有清潔問題存在一些不妥，但只應承擔極少極少的責任。除了超市已支付的2萬元（約2.2萬港元），另外判超市賠2萬元（約2.2萬港元）。

張女不服上訴至北京市第三中級人民法院，認為要釐清受傷責任及責任比例問題。該超市地面不乾淨，還有她摔倒前已經有人踩過車厘子，沒有人清理。車厘子之所以掉落，是員工推載有車厘子的車輛時，意外弄掉了一部分。車厘子掉地後，前後有幾人踩個車厘子，明顯有被滑倒的痕跡，有名疑為超市職員的女子走近查看，但沒有作進一步行動，而是轉身和其他售貨員聊天，忽視了潛在的危險。超市方面指該女子是促銷人員，並非超市職員，只是穿上制服便於管理。

張女經鑒定屬十級傷殘。（微博影片截圖）

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張女指自己2018年7月起要接受持續治療，2020年8月要第二次做手術，2022年2月經法醫司法鑒定，損傷致殘等級為十級（日常活動能力部分受限），致殘率為百分之10，長久以來花費不少時間金錢進行恢復，現時腿走路仍然不順，「能明顯看出來是殘疾人（士）」，要接受後期治療及服藥。

內媒指，2021年起實施《民法典》，規定商場、賓館等公共場所，未盡到安全保障義務而造成他人損害時，應當承擔責任，而張女事後一直處於治療故亦適用。二審法院認為，雖然穿人字拖本身沒問題，但張女當時走路較快，又沒有看腳下的路，自身也有一定問題，故判定張女要自行承擔30%的責任，而超市應承擔70%，故判超市賠償16.9萬元人民幣（約18萬港元）經濟損失。

（綜合）