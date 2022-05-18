【快速檢測/救世/台灣疫情/快篩】台灣地區疫情持續嚴重，今日（18日）錄得超過85000宗確診。市面上的快速檢測嚴重缺貨，市民排長龍都未必買到，甚至要「食炒價」。香港廠商「Savewo 救世」推出「台灣救急套裝」，免運費供台灣市民訂購，沒想到竟惹來當地網民「出征」，批評救世趁火打劫，更有人指責救世是詐騙集團。



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救世在Facebook專頁表示，產品將免運費直送台灣，指在「幫助台灣朋友仔能夠經濟地買到快速抗原測試劑進行自我檢測」，直言已經調動所有人手幫忙出貨。不過Facebook帖文卻被台灣網民出征，批評救世「這種趁火打劫賣假貨的就不要看了」、「騙錢的」，甚至暗示支持救世的留言是「網軍」，亦有留言指救世快測不符合規定，台灣不會承認，買了都沒用。

救世的Facebook管理員亦不斷在留言下澄清，貼出快測的國際認證， 產地證明及數據，亦補充：SAVEWO抗原測試劑仍在努力爭取台灣EUA中，暫時不能用作為配合台灣防疫政策判斷依據。但用戶可用作自我檢測，從而判斷是否在需要再進行PCR等檢測。

台灣疫情持續嚴峻，18日新增超過85000宗確診。

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有香港人自發留言，指救世香港本土品牌，並不是甚麼詐騙集團。也有台灣網民留言，指救世的快測平均只要37新台幣一支，比台灣本土的售價約100新台幣低了不少，自嘲「笑死，賣太便宜被出征，不貴台灣人可是不買的」。

事情傳到台灣PTT論壇，網民真直言救世非常無辜，明明有心幫助台灣，卻反被無理攻擊，更有人陰謀論認為「只賣3x元會讓很多台灣政客沒錢可撈」，擋了台灣商人的財路，才是被攻擊的原因，樓主亦呼籲其他網民到Facebook檢舉惡意留言，別讓小部份人「影衰」台灣。

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港大醫學院院長、政府專家顧問梁卓偉，5月14日在一場會議上表示，本港兩星期後會爆發第6波疫情，直到7月上旬才會見頂，更有指他說「這兩周要約人見面好見」。不少網民都直梁卓偉「吹大咗」，又直指就算爆到第600波仍然要生活。👉即睇網民打算點過第六波👈