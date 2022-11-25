香港YouTuber馬米高指台灣網紅鍾明軒英文差!台網民狂插:自以為是

馬蹄露姪仔馬米高在YouTube上擁有23萬訂閱，他的頻道以英文教學影片為主，通常會在日常生活及熱門話題找例子，以輕鬆幽默方式分享英語知識，也會截取名人講英語的片段作為教材，近日他再度以台灣網紅鍾明軒的影片為例，指鍾的英文使用錯誤，但就被大量台灣網民批評自以為是，事件引起網民熱議。



（YouTube@馬米高 Michael MMG）

馬米高不時都會以名人講英文的影片作為教材，去年就曾指出梁朝偉在去年接受《尚氣與十環傳奇》宣傳的外媒訪問時，其英文錯漏百出。片中雖他大讚梁朝偉十分用心學英文，學歷只得中三但英文程度比不少大學畢業生好，加上以他的知名度「賺人民幣同港幣就夠啦，點解要咁努力學英文？就算接受外國傳媒訪問，搵個翻譯就得啦。」，但最終批評梁朝偉的言論在網上引起軒然大波。

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（YouTube@馬米高 Michael MMG）

最近馬米高再度上傳一段影片，片中以台灣網紅鍾明軒在紐約說英文的影片為例子，馬在影片開頭便自嘲對方英文就跟自己的中文（國語）一樣爛，其後挑出了數個比較大、比較常犯的英文語法問題，也覺得「講錯英文」是學習英文的過程，因此期望可互相學習及交流。

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（YouTube@馬米高 Michael MMG）

馬建議對方在Starbucks落單時不要因為緊張而連串砲發，而是一句一句慢慢講，讓店員可以有足夠時間下單，再者在落單時不應用”I want..”，而是”I would like../Can I have../May I../Could I..”，因為會顯得非常沒有禮貌。除此之外英文在每一個要求後都要加”Please”，而非講完全部請求再以一個”Please”作總結。另外也提到了不少鍾的發音問題。

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（YouTube@馬米高 Michael MMG）

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【圖輯】點圖放大瀏覽 馬米高指台灣網紅鍾明軒英文差👇👇👇

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台灣網民對於影片的反應是批評馬米高「自以為是」，指他刻意挑剔鍾明軒的英文，明明對方「就是因為意識到自己英文的不足，所以才出國學習，即使說錯，這樣的學習態度已經讓人很是佩服了￼」、「其實不用貶低他人當開頭」、「人家鍾明軒至少敢開口說，而且人家外國人也能聽懂」、「所以人家怎麼講甘你屁事啊」，更怒轟他為了拍片而刻意貶低他人。

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不過也有網民為馬米高平反，指他的頻道影片風格就是如此，再加上這條影片的內容「並不是挑剔，這只是讓念錯的人改正，不然會很尷尬」、「他只是不希望鍾明軒的影片在傳遞錯誤語法，畢竟鍾明軒也有大批粉絲」，奉勸大家不要放大負面情緒。

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