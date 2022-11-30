【考眼力】搬新屋後成日覺得「有嘢望住自己」　拍片先知唔係錯覺

動物的隱身術常常連人都看不清。一名網友剛搬入新家準備入住，但不知怎麼的總覺得院子裡面好像有個奇怪的視線一直盯著自己，拿出手機拍攝影片後仔細看才發現，竟然有一隻貓凶狠的直視他，但不仔細看根本找不到，意外引起不少網友玩「大家來找碴」。



YouTube影片頻道「Viralhog」日前上傳一段影片在網路上掀起熱議，美國加州一名攝影師與家人剛剛搬新家，準備入住已經安頓好的新房子，但他總覺得院子裡面好像有一股灼熱的視線盯著自己，又一時找不到來源，就拿起手機錄下院子的狀況。

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事後攝影師把院子的影片錄下後，用手機放大觀察才發現還真的有人怒氣沖沖地盯著他看，原來是鄰居飼養的虎斑貓竟然趴在柵欄上，用非常不悅的表情怒瞪自己，讓攝影師直呼「要是沒有拍照錄影下來，根本不會找到有一隻貓在看自己」。

影片上傳後引發網友熱議，也讓不少網友玩起大家來找碴，網友留言表示「貓咪到底在哪裡」、「我看好久才找到貓咪，不放大看不太清楚」、「虎斑貓跟棕灰色的柵欄完美結合了」、「還好是一隻貓，要是人更可怕，不是人的話可怕程度就爆表了」。

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