堅持衣着密實圍棋女神黑嘉嘉　同一眾性感網紅比邊個贏？網掀激辯

現年28歲的黑嘉嘉，作為新世代公認的台澳混血「圍棋女神」憑藉精湛棋藝走遍各大賽場，並多次拔得頭籌而受到關注，完全靠才華取勝是無庸置疑的事實。而在稍早前，台灣社群上有網友也開了討論串名為「不靠UU（露胸部）的只有黑嘉嘉吧？」來探討現下網紅環境。內文指出從目前看來「黑嘉嘉」靠自身才華，非凡氣質被公認像仙女，反觀一直出寫真集的「女神」以及在那邊講「希望自己胸部小一點」的人，把這些所謂女神拿去對比黑嘉嘉到底哪個打得贏？



外表、內涵、實力力壓普遍網紅

面對黑嘉嘉的個人魅力，此文一出想當然耳也引來大量共鳴，從男性到女性的回答來看無不是拜倒在其獨特氣質，撇開本來就是粉絲的回覆，大多讚賞的是她有本錢有實力相當符合清流一詞，外表內涵兼具更完全力壓其他所謂倚靠巨乳被捧為女神的網紅。

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什麼時候開始學圍棋

要是不熟黑嘉嘉的話，現在大致了解也不算晚，她開始走上圍棋之路實際上是因為5歲時母親買了圍棋和棋盤，而在接觸過後又受到知名動漫《棋靈王》的影響便開始產生興趣，隨後家人也便發覺到她的棋路天賦，便安排她跟啟蒙恩師周可平學習圍棋。

全台灣段位最高

皇天不負有心人，黑嘉嘉憑藉非凡的造詣及後天的努力學習，現階段已擁有台灣段位最高的圍棋職業「七段」和「世界圍棋女子大賽亞軍」傲人成績，此中還有全球性無數大大小小的賽事她都榜上有名。

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千年僅1人的美女棋士

厲害到什麼程度呢？先不說現在，比如10年前，18歲的黑嘉嘉就被評選為「世界智力精英運動會」圍棋形象大使，2019年更被日本圍棋界稱讚圍「千年僅1人的美女棋士」，同年，她也是台灣第五屆「女子圍棋最強戰」的冠軍，綜合說起來完全是硬實力。

還是圍棋界的佐佐木希？

除了本身棋藝受到關注以外，記得當初黑嘉嘉去日本參加比賽時，因由實在「太正」也受到非棋界的日本網友關注，當地不少網友認為，她和「日本最美臉孔」佐佐木希長得十分相似，私下也將她譽為「圍棋界的佐佐木希」。

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時裝品牌的選用對象

隨著名聲越來越廣傳，黑嘉嘉拓展的領域早已不限於圍棋本身，憑藉能看透人心的雙眸及深邃的立體五官，她也獲得了時裝品牌 APUJAN 的邀約參與 2021 秋冬時裝秀《夢中搜查令》。彷彿從畫中走出來的個人本體，再加上 APUJAN 擅長的奇幻型塑…除了圍棋以外，擔任模特兒看起來也像是黑嘉嘉的天職。

黑嘉嘉圍棋教室

黑嘉嘉確實是如網友所說「外表內涵兼具」，也佩服的是，她努力專注在一件事物的心態值得大家學習。不過在關注個人魅力的同時，還是要回歸本質，事實上黑嘉嘉為了拓展這在東方有 4000 多年的文化技藝，還特此開設了「黑嘉嘉圍棋教室」，為有興趣的朋友詳解內容，從初階棋藝到使用器材，你想了解的都可以在裏面找的到。

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