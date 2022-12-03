世界盃︱韓國勝葡萄牙奇蹟出線功臣　黃喜燦終上陣即回應球迷訴求

世界盃H組最後一輪分組賽，兩戰只得一分的韓國已沒有退路。面對C朗在陣的葡萄牙，開賽5分鐘已落後一球，出線之路唯有入球。金英權27分鐘為韓國扳平，為球隊和球迷帶來希望，隨時間一分一秒過去，愈見渺茫，距離出線，只差一個入球。

一個年輕韓國球迷舉起「入多一球」（One More Goal）紙牌，90分鐘已過，補時1分鐘奇蹟出現——孫興慜獨自引球推進後一記漂亮傳球，同在英超球會馳騁的隊友黃喜燦不負所托攻入奠勝球，終以得失球差壓過烏拉圭出線。球迷的訊息，黃喜燦收到後好好回應了。



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黃喜燦當選對葡萄牙一仗最佳球員。（Getty Images）

黃喜燦入球後，激動地脫下球衣、跑向韓國球迷觀眾席跟前，「我很開心能夠給球迷這份禮物。」球場北看台球迷看到一身健碩肌肉的他，以尖叫和歡呼來迎接。韓國繼2002、2010後，第三度晉級世界盃16強。

孫興慜面部有傷情況下，效力狼隊的黃喜燦理應是韓國前線另一領軍人物，奈何後大腿筋傷患令他無法在頭兩仗上陣，上一場韓國2：3不敵加納，末段狂轟猛炸也未能入波，賽後黃喜燦亦十分悔恨自己因傷未能協助球隊，獲名宿具滋哲安慰時，忍不住拭淚。

來到最後一場分組賽，黃喜燦還是未能正選上陣，但韓國對葡萄牙一直保持在1：1僵局，66分鐘，這位射手終於後備出場：「首仗我無可能上陣，傷患愈來愈痛。之後我開始練跑，以為自己可以在踢第二場，但他們不讓我落場。」

球迷的呼喚，黃喜燦收到並回應了。（美聯社）

被困多時的猛虎，對葡萄牙一仗末段全速奔跑，危急關頭攻入領韓國出線致勝球。他承認：「是有點冒險的，但我不想理會自己身上的狀況，只想貢獻。」

「當孫興慜拿着皮球，我確信他會傳球給我」，黃喜燦說，他後備入場前，教練和隊友均對他充滿信心，「他們告訴我去創造一點什麼，很多隊友說他們信任我。」

+ 7

今屆賽事人氣急升的中鋒曹圭成，說出所有韓國人心中所想：「一切像是奇蹟。我們的球員真的已盡全力，我們的教練備戰工作做得很出色，一切都是加起來的。我們夢想成真。」

2022世界盃16強何時開始？ 12月3至6日晚上一連4晚，每晚踢兩場。早場為香港時間晚上11時，尾場深夜3時上演。 韓國之外，還有其他亞洲球隊出線16強口嗎？ 有，晉級2022世界盃16強的亞洲球隊還有日本和澳洲。

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