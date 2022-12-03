世界盃︱韓國勝葡萄牙奇蹟出線功臣　黃喜燦終上陣即回應球迷訴求

撰文：吳慕兒
出版：更新：

世界盃H組最後一輪分組賽，兩戰只得一分的韓國已沒有退路。面對C朗在陣的葡萄牙，開賽5分鐘已落後一球，出線之路唯有入球。金英權27分鐘為韓國扳平，為球隊和球迷帶來希望，隨時間一分一秒過去，愈見渺茫，距離出線，只差一個入球。
一個年輕韓國球迷舉起「入多一球」（One More Goal）紙牌，90分鐘已過，補時1分鐘奇蹟出現——孫興慜獨自引球推進後一記漂亮傳球，同在英超球會馳騁的隊友黃喜燦不負所托攻入奠勝球，終以得失球差壓過烏拉圭出線。球迷的訊息，黃喜燦收到後好好回應了。

《香港01》足球狂熱表情互動賞 為世足打氣贏4K電視/遊戲主機/智能電話 立即參加

黃喜燦當選對葡萄牙一仗最佳球員。（Getty Images）

黃喜燦入球後，激動地脫下球衣、跑向韓國球迷觀眾席跟前，「我很開心能夠給球迷這份禮物。」球場北看台球迷看到一身健碩肌肉的他，以尖叫和歡呼來迎接。韓國繼2002、2010後，第三度晉級世界盃16強。

孫興慜面部有傷情況下，效力狼隊的黃喜燦理應是韓國前線另一領軍人物，奈何後大腿筋傷患令他無法在頭兩仗上陣，上一場韓國2：3不敵加納，末段狂轟猛炸也未能入波，賽後黃喜燦亦十分悔恨自己因傷未能協助球隊，獲名宿具滋哲安慰時，忍不住拭淚。

來到最後一場分組賽，黃喜燦還是未能正選上陣，但韓國對葡萄牙一直保持在1：1僵局，66分鐘，這位射手終於後備出場：「首仗我無可能上陣，傷患愈來愈痛。之後我開始練跑，以為自己可以在踢第二場，但他們不讓我落場。」

世界盃2022｜日本韓國互撼爭入4強不是夢　李康仁：有機會贏巴西世界盃2022｜韓國戲劇性大逃脫過關　孫興慜激動淚崩變喊包
球迷的呼喚，黃喜燦收到並回應了。（美聯社）

被困多時的猛虎，對葡萄牙一仗末段全速奔跑，危急關頭攻入領韓國出線致勝球。他承認：「是有點冒險的，但我不想理會自己身上的狀況，只想貢獻。」

「當孫興慜拿着皮球，我確信他會傳球給我」，黃喜燦說，他後備入場前，教練和隊友均對他充滿信心，「他們告訴我去創造一點什麼，很多隊友說他們信任我。」

世界盃2022｜黃喜燦單刀補時絕殺　韓國熱血反勝葡萄牙奇蹟出線世界盃｜韓國除了孫興慜曹圭成還有誰？介紹亞運三小虎與綜藝童星
+7

今屆賽事人氣急升的中鋒曹圭成，說出所有韓國人心中所想：「一切像是奇蹟。我們的球員真的已盡全力，我們的教練備戰工作做得很出色，一切都是加起來的。我們夢想成真。」

2022世界盃16強何時開始？

12月3至6日晚上一連4晚，每晚踢兩場。早場為香港時間晚上11時，尾場深夜3時上演。

韓國之外，還有其他亞洲球隊出線16強口嗎？

有，晉級2022世界盃16強的亞洲球隊還有日本和澳洲。

世界盃2022｜烏拉圭贏加納兩球唔夠數　得球不如韓國黯然出局韓國加納踢出世界盃真義　難求極致好技術　但求拼勁與血性世界盃｜韓國隊守將全部姓金原來很合理　孫興慜祖籍是哪裏？世界盃︱韓國新男神曹圭成變空中霸王　168秒入兩球IG粉絲過百萬世界盃2022｜曹圭成連轟兩球燃起韓國希望　古度斯為加納奠定勝局世界盃2022｜韓國型男曹圭成變亞洲空霸　韓職金靴原來防中出身世界盃加納挫韓國職員趁孫興慜落淚自拍乞人憎　助教窩心舉動抵讚

其他有用連結：

世界盃2022睇波必備資料！32支決賽周球隊球員名單（不斷更新）

世界盃2022專頁登場　緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間　32隊名單賽程

世界盃
2022年卡塔爾世界盃
足球
韓國足球隊
孫興慜（Son Heung min）