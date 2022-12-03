世界盃分組賽總結｜英格蘭有霸氣神射手變助攻王　第三輪瘋狂爆冷

世界盃48場分組賽全部完結，16強皆已出爐。一起總結世界盃分組賽的數據，還有回顧那些令人拍案叫絕的爆冷場面！



英格蘭以3：0擊敗威爾斯，以7分順利晉級16強。（Getty Images）

分組賽成績最好球隊：荷蘭、英格蘭、摩洛哥

自從世界盃在1998年擴軍至32隊後，首次沒有分組賽3戰全勝9分的球隊。今屆分組賽成績最好的球隊是荷蘭、英格蘭及摩洛哥，他們同得7分。此外，自1998年世界盃起，今屆是分組賽最少不敗球隊的一屆，只有5支球隊能夠3戰不敗，除了3支7分球隊，還有美國及摩洛哥；在之前，每屆至少都有9支球隊能夠在分組賽不敗。

分組賽攻力最強球隊：英格蘭、西班牙

英格蘭及西班牙在分組賽同樣攻入9球，兩隊在分組賽各有一場大勝，英格蘭以6：2大勝伊朗，西班牙就以7：0大勝哥斯達黎加。

分組賽成績最差球隊：卡塔爾、加拿大

只有卡塔爾及加拿大在分組賽未曾取分，3戰全敗，齊齊捧蛋。加拿大攻入兩球，失了7球。至於卡塔爾同樣失了7球，但只入到一球。這樣比較的話，卡塔爾比加拿大差一點。

麥巴比今屆暫時有3個入球。（Getty Images）

分組賽入球最多球員：艾華路莫拉達、加普、安拿華倫西亞、基利安麥巴比、拉舒福特

經過3輪分組賽後，有5位球員攻入3球，在射手榜上領先。在他們當中，由於厄瓜多爾已經出局，安拿華倫西亞今屆的入球不會再增加，而莫拉達、加普、麥巴比及拉舒福特的球隊仍未出局，他們仍可繼續在淘汰賽爭取入球。

哈利卡尼今屆尚未開齋，但已經交出3次助攻。（Getty Images）

分組賽助攻最多球員：哈利卡尼

英格蘭前鋒哈利卡尼的角色如前場組織者，為隊友輸送彈藥比起腳更多，所以他今屆暫時有3次助攻，暫時是助攻最多的球員。卡尼是上屆世界盃的神射手，今屆會不會轉為助攻王？

分組賽七大冷門賽果：

【C組第一輪】沙特阿拉伯2：1阿根廷

【E組第一輪】日本2：1德國

【F組第二輪】摩洛哥2：0比利時

【D組第三輪】突尼西亞1：0法國

【E組第三輪】日本2：1西班牙

【G組第三輪】喀麥隆1：0巴西

【G組第三輪】韓國2：1葡萄牙

尼馬在看台上見證巴西不敵喀麥隆。（Getty Images）

以上七大冷門，哪場最令你震驚？

在首輪分組賽，沙特成為史上第二支擊敗南美球隊的亞洲球隊，在半場落後0：1下反勝阿根廷，真的令人震驚。接着一天，再爆另一場，日本又在半場落後0：1之下，換邊後反勝德國2：1。第二輪分組賽的冷門較少，但比利時以0：2完敗摩洛哥腳下，亦令人始料不及。

日本以極低控球擊敗西班牙，證明爆冷不是偶然。（Getty Images）

在第三輪的冷門最多，多支提早晉級或形勢好的球隊，竟然齊齊在末輪輸波，令到今屆沒有3戰全勝的球隊出現。法國、西班牙、巴西及葡萄牙齊輸，西班牙輸到連首名資格都拱手讓予日本。日本成為有紀錄以來在世界盃控球比率（17.7%）最低而贏波的球隊。

至於贏了法國及巴西的突尼西亞及喀麥隆，最後都未能入16強，其中喀麥隆成為史上首支在世界盃擊敗巴西的非洲球隊。之前非洲球隊7次對巴西全敗，共失20球。

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