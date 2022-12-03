世界盃︱韓國靚仔球星曹圭成太受歡迎　狂收求婚訊息要關電話應戰

撰文：吳慕兒
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韓國靚仔球星曹圭成在卡塔爾世界盃人氣急升，首戰對烏拉圭後備亮相16分鐘，驚鴻一瞥已令不少人好奇：「那個韓國9號誰？」，Instagram追隨者一下子20倍跳升，2萬變40萬。到加納一仗，他不止為韓國頂入兩球一度扳平，曹圭成猶如空中霸王的身影矯健有力，入球後可愛伸脷慶祝，一剛一柔的反差萌令他一夜爆紅，IG追隨者突破百萬。
最新消息指，由於曹圭成收到太多求婚訊息，為專心應戰必須關上手機。

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曹圭成對加納頭槌梅開二度，一夜爆紅。（Getty Images）

The Athletic引述韓國記者Seo Jung-hwan指，曹圭成的電話整晚一直不停地響，令他無法入睡：「他必須好好休息……他嘗試集中在足球上，但訊息全日24小時如排山倒海地來。」那些訊息之中，不少都是直白地向他「求婚」。

曹圭成高大帥氣，人氣急升後，他一條坐在後備席等待出場的7秒舊片，在社交媒體已累積760萬人次觀看，而且仍在一路上升中。

太受歡迎就是累，有趣的是，他對自己外型帶來的注意力，完全不以為然。首仗後備出場已引來外界對他好奇，他受訪時說：「隊友都一直在談論我的社交媒體粉絲數……但那毫不重要。」原來他對自己的表現耿耿於懷，「我可以做得更好的，對於自己沒有踢得更好，我感到十分遺憾。」

外界對他的私生活近乎一無所知，有點遺憾地，唯一已知事實是他已有女朋友。不過眾粉絲一於少理，曹圭成IG只得6個帖文，仍紛紛湧入留言，留下大量心心表情符號和各種語言的祝福字句等，還有大量人私訊他「求婚」。

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曹圭成Instagram追隨者數量在今屆世界盃期間激增。（Instagram）

曹圭成確實有令球迷心折的條件，這名現年24歲中鋒，不僅身高1.88米，樣子也有一點韓星朴敘俊的影子。出道早年，他較為瘦削，不過服完兵役後明顯變得健碩俊朗，今屆世界盃一再向世人展示「亞洲空中霸王」英姿，成為全球廣大女球迷新寵。

社交媒體不乏對他欣賞的帖文，有女球迷公開向他求婚，也有人這樣說：「讓每個人也愛上他的男人。」效力熱刺的孫興慜向來是韓國隊的人氣王，如今終有另一焦點，有韓國球迷感嘆，自家球員突然被全世界發現了，「本來只得韓職球迷認識他，但現在人人都認得他了」，也有人送上祝福：「希望你踢得好，然後向英超進發」。

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身型高大曹圭成吸引了球迷目光。（Getty Images）

曹圭成由2020年開始效力韓職勁旅全北現代汽車，初時表現起伏較多，當年在各項賽事上陣34場攻入8球。

轉捩點來自2021年，他因服兵役，轉而效力在K2（次級聯賽）的軍隊球隊金泉尚武，他在軍中體格、速度等大有改善，並以25場聯賽入8球的表現，助球隊以冠軍身份升班，並在同年9月獲選入國家隊並交出處子戰。

韓國隊2022年世界盃的9號球員是誰？

韓國隊9號球員是曹圭成，今年24歲，他身高1.88米，效力韓職勁旅全北現代汽車。

曹圭成在2022世界盃為何大受歡迎？

曹圭成在韓國首仗對烏拉圭後備上陣16分鐘，帥氣外型開始備受注目；到次仗對加納頭槌梅開二度一度為球隊扳平，新「亞洲空中霸王」身影一夜間人氣大爆炸，一夜成名。

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曹圭成的IG湧入大量球迷留言：

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