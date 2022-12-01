台網紅谷阿莫近況曝光　育3女1男被批「當老婆係生仔機器」咁反擊

【谷阿莫】台灣網紅谷阿莫以系列影片「X分鐘看完XXX」走紅，過去曾為了保護家人隱私，不曾讓他們出現在鏡頭前，後來才漸漸公開有老婆及小孩。近期谷阿莫帶最大的女兒出門拍片，在影片中提及還有兩個女兒及一個最小的兒子，卻被網友留言狠批：「傳統男人，老婆生小孩機器」，谷阿莫則反嗆回應「你又知道了？你算命師傅？」



在近期的影片中，谷阿莫帶著大女兒幫家人挑選聖誕禮物，看到父女間有趣的互動，引來網友直呼太可愛。他在影片提及有四個孩子，大女兒「谷阿麋鹿」還有五歲的雙胞胎女兒及一個年幼的兒子，但除了大女兒，谷阿莫鮮少讓其他孩子露面。

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但一名網友在底下留言批評：「追到第四個，生到兒子為止，傳統男人，老婆生小孩機器。」谷阿莫則對此留言反擊回應：「你又知道了？你算命師傅？我需要跟你報告我前面三個不孕症人工受孕？我需要跟你報告只想生兩個結果第二個剛好變雙胞胎？我需要跟你報告只有第四個竟然自然受孕很神奇決定生之後才知道是男生？不知道狀況就少帶風向講P話，你嘴砲機器？」並將該名網友留言置頂。

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許多網友也出面幫谷阿莫講話，「人家養得起，生幾個關你屁事」、「會這樣留言的人才是智商堪憂吧，你的『傳統思想』才真的衝破天際有夠荒謬」、「養得起生十個都不甘你的事，管好你自己就好」。

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