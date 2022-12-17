30歲女子Tinder結識猛男心動了　卻被對方1張私密照嚇到秒患絕症

外國一名女子在Tinder上認識一名男網友，兩人原本聊的水深火熱，還決定要約出來見面，然而一張相片，卻讓女子嚇得立刻想逃離這段關係，甚至捏造出自己是「史力加」的荒唐謊言。



【圖輯】Tinder上與陌生男子搞曖昧互傳私密照 卻被1張圖片嚇到患上絕症（點圖放大了解👇👇👇）

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據英媒《每日星報》報導，30歲的蘇珊（Susanne Norris）在交友軟體Tinder上認識一名男子，兩人聊沒多久便開始曖昧，還會互傳私密照，因此他們便決定要相約見面，但原本讓她很期待的約會，卻被一張相片毀於一旦。

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一次，對方傳了一張照片，畫面中男子坐在馬桶上，由上往下的角度拍攝褲頭脫到腳踝，然而內褲上卻有明顯的黃色痕跡，疑似是如廁後沒清洗乾淨，讓她無法忽視那張照片，直呼「我覺得非常噁心反胃」。

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蘇珊坦言，她馬上對男子沒了興趣，因此編造很多誇張的謊言想要脫離這段關係，她甚至謊稱得了絕症，說自己晚上會變成像「史力加」一樣的食人魔。男子事後雖然有試圖解釋，那只是流汗出現的痕跡，但仍無法挽救這段關係。

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