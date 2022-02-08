理智女生脫單攻略｜交友App、聯誼戰略分析　高效擇偶免走冤枉路

不同的媒介都只是交友的工具之一，找到最適合自己的方式才是最有效率的。在之前的文章中聊到有些人適合交友軟體，在交友軟體上如何高效擇偶，這篇則要分享女生們要怎麼樣在實體的交友活動、聯誼中更快、更有效率的找到理想對象。



我自己有參加過相親、小型、大型的聯誼、各種社交派對，也舉辦過不少次主題性的交友活動。

「實體交友」可以大致上分為幾種類型：

1. 社交派對（Meetup、Happy Hour、Networking）

2. 交友活動（各種大大小小主題性交友活動，烹飪、出遊、品酒…）

3. 網站先配對 > 實體見面（Meet the one 心理學交友, Eat Together）

4. 快速交友（Speed Dating）

5. 以結婚為前提的聯誼

6. 婚友社、相親銀行

7. 親友安排的相親

現在市面上的交友聯誼活動、婚友社、一對一實體交友等等服務和公司五花八門，而且這些通常都是要付費的，有些人每個週末都參加聯誼、有些人一個禮拜見3～5個婚友社安排的對象，如果沒有找對方法，那有可能花了很多時間、金錢和精力，搞得自己灰頭土臉卻遇不到合適對象。

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理智派女生的自我分析

要找到合適的領域或場合，並不是只要看主辦單位的評價，或來的人條件好不好，其實第一步是要分析自己的狀況，外表、條件、社交能力、目前期待…等等。

外表

不得不說，由於是實體交友，外表就是第一印象。

外表不只是五官而已，還包括了身材、穿著、儀態、妝容、髮型，都會是現場異性的評斷標準。是不是對方的菜是一回事，能不能留下好的第一印象才是最重要的。

如果你的外表不是太有特色、自己也不是太有自信，那麼就會建議你參加「一對一的活動」，因為第一眼沒有辦法脫穎而出，在一個多人的場域當中，除非真的講話很對味，不然很容易就被淹沒在一大群女生當中，忘記你是誰。

條件

在很多實體交友活動中，都會要求雙方寫下職業、學歷、年薪等等客觀條件，傳統價值觀中，男生對女生的這些條件並不會太在意，通常找對象只要不是八大行業、有穩定收入，也都不會有太大影響。但如果你是一個條件特別好的女生，例如博士學位、年薪超高、有不動產、有投資，建議一開始是以彼此不會知道條件細節的交友活動去選擇，雖然很不公平，但女生條件太好往往會讓男生卻步，更壞的是為了錢而接近你。

社交能力

如果你是一個比較內向、慢熟、害羞的女生，我也會建議你先從一對一的活動（而且最好有介紹人）開始，雖然多對多的聯誼活動類型可以比較不用怕尷尬，但也很容易讓你很緊張、不知所措，很難抓到聊天和互動的節奏，更不知道什麼時候輪到你說話和該說什麼話。

若你較活潑、喜歡聊天，而且跟人什麼都聊得來，就可以多參加一些輕鬆的社交派對或多人的交友活動，因為一次有機會認識多一點人，不需要一個一個去認識、聊天。

目前期待

你現在若是在一個「非常想找到對象」（尤其是希望能夠進入婚姻）的階段，我會建議直接朝向婚友社、相親這類組織，會更有效率一些，因為通常會選擇這些服務的人同樣也是非常想要找到對象的，彼此還能夠藉由顧問的配對篩選掉一些不需要浪費時間的人。

如果你是期待多認識異性朋友、想交男友，但沒有那麼絕對的要找到終身伴侶，那麼較輕鬆一點的交友活動、Meetup、Networking 就會是你的好選擇，因為通常會是有共同朋友、共同興趣而發生的聚會，氣氛較輕鬆外，又有機會可以認識很多新朋友，這些朋友也可能為你帶來其他的機會，只是不能強求一定會遇到合適對象就是了。

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參加實體交友活動的準備

參加實體交友活動，大家最擔心的就是要穿什麼、要不要特別打扮？

我認為要秉持三個原則：

1. 自在做自己但不隨便

2. 用心打扮但不刻意

3. 自信魅力但不誇張

不管是一對一、還是多對多的約會，你都希望自己能吸引到「他」的目光，所以自然不能隨便，可是也不需要為了參加活動而穿自己平常不會穿、不會買、不會做的打扮，那樣只會讓你感覺扭捏不自在。太刻意的打扮有時候反而會弄巧成拙，例如穿上室友建議的火辣紅色洋裝，但你的妝容和髮型根本不適合，又或是你完全沒有鞋子可以搭，所以真的做自己比較好的那個版本就好。

另外，可以展現自己的自信與魅力，但穿上太誇張的服裝（例如超高高跟鞋）也會讓人退避三舍，想說難道你平常都這樣出門嗎？

除了服裝打扮外，建議可以化淡妝、稍微噴香水或乳液，甚至是髮香噴霧都好，最好可以在參加聚會或相親之前洗頭，尤其是夏天，一流汗很容易就有油膩貼頭皮的感覺。如果經濟狀況許可，不要在大熱天裡奔波，可以搭個Uber、計程車，或選擇走路比較少的公車，提早抵達活動地點附近，讓自己能夠從容的走進會場。

在實體交友現場該怎麼做？

保持禮貌和笑容

就算你一眼望去的群眾，或眼前的這個人不是你的菜，也請保持禮貌和笑容，就算第一眼不那麼吸引你，也許聊天後會改觀，又或是他的朋友也許很適合你，一切事情都很難說，請不要一開始就把自己的心關起來。

聊天互動時記得保持禮貌，例如講話時看著對方，不要一直玩手機；不要一直打斷別人說話；說話時不要靠得太近或太大聲。另外，也請尊重每個人都有不同的想法和觀點，聊到比較敏感的話題不需要說服或批評對方，你們也許就是不適合彼此而已，不代表任何一方是錯的。

懂得傾聽和適時安靜

在我舉辦活動的過程中，我發現有些人很容易講話停不下來，一種是害怕尷尬而猛講、一種單純很樂於分享也想要分享，但一直講個沒完的狀況就是會讓人對你失去好奇，也會失去認識對方或現場其他人的機會。

試著在講完自己的想法或介紹後丟問題出來，讓其他人也能分享自己的想法。如果是在一個多對多的場合中，可以多多照顧同場感覺比較害羞的朋友，會讓健談的你顯得更溫暖和體貼。有時候不要講那麼多話，一點點的暫停、單純看著對方，反而有可能增加雙方的化學作用。

還有一種狀況是在多對多的環境中很容易發生的——女生自己聊得不亦樂乎，旁邊的人被晾著。也許認識了其他女生朋友很開心，又或是不知道要跟男生聊什麼，都要盡量避免這種狀況，除了讓人感覺不舒服外，也少了認識異性的機會。

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當一個有重點的人

就像前面講到的，如果外表沒有太出色、或某個特色的人很容易被淹沒在一大群人的群體交友活動中，但你還是可以靠著內在、言談來讓人對你留下印象。例如，你非常幽默、你很懂網路世界、你特別會照顧人、你酒量很好、你很會打羽球….. 為自己抓出三、四個重點，讓其他人回想起活動的時候，會記得「那個很貼心的女生、那個很會打羽球的女生、那個酒量很好的女生」。

問對問題、聊對話題

在實體聚會的場合，不乏就是要一直聊天。

對於快速聯誼（Speed dating）、或全場開放式沒有主辦單位引導的活動，常常會需要一直不斷的自我介紹，和問對方問題，在這種狀況下，問到對的問題和聊對的話題就很重要。就像前面提到的，你的問題和話題要讓對方覺得有重點。

工作的話題可以放在備案，先從時事、愉快的事件開始聊起，你就能快速地知道對方休閒時在做什麼、價值觀、用錢習慣等等，如果還有時間藉此再問到工作上的事情，會讓你們彼此互動的這幾分鐘顯得格外讓人印象深刻。

主動大方索取聯絡方式

「我覺得你剛剛的分享很有趣耶，不知道能不能跟你交換一下LINE？」

「我也超喜歡潛水，我們下次可以一起去！」

女生主動索取聯絡方式一點問題也沒有，都已經來交朋友，就不需要太矜持了。直接勇敢踏出那一步，告知對方為什麼希望更認識他，然後就自然的聊下去吧！

我知道這是一條很辛苦的路，尤其是對於每個禮拜參加聯誼或相親卻一無所獲的人，往往會質疑自己到底出了什麼錯，越來越沒有自信，參加活動時如果顯得麻木也自然不會吸引到異性。我希望能夠透過這篇文章，讓你想想自己是不是去錯了活動？是不是可以在哪些事情上做得更完善？是不是能夠在實體活動上表現更亮眼？

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】