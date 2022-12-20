牛奶盒包裝飲品超難開 撕到崩潰仲未有得飲 網民分享成功小秘訣
撰文：聯合新聞網
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便利店販售的飲品選擇相當多，除了有不同品牌和口味，連包裝設計都有很多種。
一名網友在臉書上發文，貼出自己打開純喫茶無糖綠茶紙盒包裝卻失敗的照片。
而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友分享小秘訣。
你又有冇試過撕爛晒都未開到？睇睇原圖到網民建議：
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一名網友17日在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，原PO手上拿著一罐紙盒包裝的純喫茶無糖綠茶，但從側邊打開時卻失敗，乍看之下施力點都被破壞了。對此，原PO在貼文中直呼：「這個比三文治多士黏在上顎還難受！」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「喝過這麼多利樂包裝的飲料，就純喫茶的最會開成這樣，特別是受潮後的更軟更難開」、「以前還有吸管可以幫忙，現在便利店都不提供吸管了」。
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「十幾年純喫茶經驗的我也遇過兩邊都這樣，最後暴力開出一個大口，喝太快還會被茶洗臉」、「活到現在我只開成功兩次，在吸管孔發明之前，我都拒喝這種包裝的飲料，吸管孔真的是很好的發明」。
也有內行人分享小秘訣，「兩邊都打開後，從對角拉開才不會黏住」、「另一邊也撕開，然後拉對角就開了」、「這個缺口要拉到底然後壓開」、「剪刀！你需要的是剪刀」、「左下及右下角一壓就開口，小孩都懂」。
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