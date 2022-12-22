閨密生日竟送恐怖「真動物頭」　壽星女賓客全嚇傻：我要不要接？

收到這種重量級禮物，該開心還是驚嚇？



一名女子日前過生日，她的朋友竟捧來一束相當霸氣有重量的「豬頭花」送她，花束裡面綁著一個真實的大豬頭，豬頭嘴裡還咬著一隻白玫瑰，讓壽星傻眼直喊：「我要不要收下呀？」

閨密捧「豬頭花」霸氣入場 壽星女接禮物一刻超尷尬（點擊放大瀏覽）：

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綜合陸媒報導，大陸浙江省金華市一名女子於17日時過生日，只見一名穿著白色外套的女子捧著一束巨大的藍綠相間花束走入生日宴會會場，花束中央還有一顆豬頭，顯得相當搶眼奪目。白衣女子抱來這束豬頭花讓在場不少人都看傻眼，壽星本人更是尷尬直呼「我要不要接呀」。

從生日派對參加者拍攝的影片可以看到，白衣女子手上捧的花束內鑲嵌的豬頭不是假的藝術品，而是真正的活豬頭，豬嘴巴咬著一朵白玫瑰，豬耳朵上面則夾上一張生日賀卡，整體畫面非常獵奇，讓在場的壽星本人跟賓客都相當傻眼。

儘管如此最後壽星還是收下了這份大禮，只見她勉強地捧著有一定重量的豬頭花束，對鏡頭露出尷尬又不失禮貌的微笑。

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影片曝光後吸引超過132萬人觀看，不少網友直呼不能接受，留言表示「是我朋友送的話一定馬上跟他絕交」、「這種東西也能當禮物喔，看了讓人不舒服」、「豬隊友才送這種禮物」、「好恐怖，感覺不吉利」。

不過也有網友幫忙緩頰說可能是壽星本人喜歡吃豬頭肉也說不定，「老實說豬頭並不便宜，送這樣禮物算是大手筆了」、「我好喜歡這種禮物，新奇又實用」、「豬頭寓意鴻運當頭，應該是想給壽星本人一點好運吧」、「這豬頭粉嫩嫩的面帶微笑，看來是送禮的女生有精挑細選過」。

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