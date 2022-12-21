$18萬賣樓升值$468萬　前業主後悔怒告買家　1原因法庭判買家要賠

買樓升值20多倍，前業主竟告上法庭分一杯羹？內地內蒙古一名女子多年前以16萬人民幣（約18萬港元）買樓，早前因政府拆遷可領419萬人民幣（約468萬港元），惟前業主聞風竟前來提出「分拆遷款」要求，更把女子告上法庭。最終法庭因1個原因，判女子要把當中37.2萬人民幣（約42萬港元）分予前業主，惹來熱議。



內地內蒙古一名女子買樓升值20多倍，前業主聞風竟前來提出分一半。（網上圖片）

內地媒體報道，內地內蒙古女子魏思麗2003年以高於市價的16萬人民幣，向女子劉亞雲購入房子，並簽定了買賣合約。至2017年，魏思麗接獲政府通知，其房屋所在的區域要拆遷改造，估計她可獲得419萬人民幣拆遷補償，讓她相當興奮，「當年投資這個房子還翻倍賺錢了，而且是翻了幾十倍」。

魏思麗。（網上圖片）

詎料這竟是噩夢開端。劉亞雲母子得知消息後，心裏相當悔恨，找上門指當年房子賣價與現在拆遷價格相差太大，她們無法接受，要求魏思麗把房子的拆遷款分半。

雙方簽定了買賣合約。（網上圖片）

魏思麗斷然拒絕，劉亞雲母子遂搬出《土地管理法》關於農村宅基地及房屋買賣限制，指農民的住宅不得向城市居民出售，也不得批准城市居民佔用農民集體土地建住宅房，而魏思麗當時正好是「城市戶口」，沒有購買農村自建房資格，故劉亞雲母子主張買賣合約無效，並向魏思麗提告。

當地法院認為，劉亞雲母子作為賣家，先承認合同有效性，後又以違法買賣為由主張合同無效，違反誠信，屬於主要過錯方，而魏思麗簽訂非法合同，屬於次要過錯方；經計算，判魏思麗獲得419萬人民幣「拆遷補償」中約382萬人民幣（約426萬港元），劉亞雲母子則獲餘下約37萬人民幣。