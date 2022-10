28歲黑女巫靠賣陰莖蠟燭年賺破百萬！新加坡魔法小店商品超乎想像

【巫術】新加坡28歲「黑女巫」梁斑比(Bambi Leong)自稱擁有超能力,除了可以通過施咒和燃燒精油蠟燭來施展愛情魔咒,還能和靈界溝通,讓不少女性顧客趨之若渴,紛紛向梁斑比請求協助,也為她賺來25萬新幣(約港幣136萬元)的年收入。



據網媒「Coconut Singapore」報導,位於新加坡森林電子購物廣場(SLS)的「愛情女巫」(the Love Witch),是梁斑比販售魔法商品的小店。雖然它的外表看起來像是情趣用品專賣店,但店內售賣的商品卻超乎想像。

在這裡,你可以找到梁斑比精心配製的精油,它們每瓶標價約為35新幣(約港幣190元),分別有著「愛我不渝」(Make You Love Me)、「為我沉淪」(Lust for Me Only)、「分手吧」(Break Up)等20種不同功用,並已銷往全球多國。

此外,梁斑比還親手製作了成排形似陰莖和陰道的蠟燭,作為施展愛情或性愛咒語的輔助工具。她形容,這些蠟燭每個只要45新幣(約港幣245元),只要在蠟燭刻上心儀對象的姓名和生日,並塗上她的特殊精油,「男人就絕對逃不了了」。

梁斑比的客戶多數為女性,而愛情似乎是客戶們最常見的困擾,讓她靠著施展愛情咒語就能年入25萬新幣。她表示,「我也可以施展詛咒,並協助客戶與死者對話,不過由於新加坡社會十分迷信,我不希望我的小店被極端人士燒毀,因此我盡量遠離巫術。」

梁斑比指出,與靈界溝通是她們家族女性特有的能力,而她現在專注於在她創立的「巫術學校」培養下一代女巫。

梁斑比用於愛情咒語的陰莖蠟燭。(Twitter圖片)

